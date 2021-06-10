https://ria.ru/20210610/soglashenie-1736437105.html

ФосАгро продлила соглашения о стратегическом партнерстве с FIDE и ФШР

ФосАгро продлила соглашения о стратегическом партнерстве с FIDE и ФШР - РИА Новости, 10.06.2021

ФосАгро продлила соглашения о стратегическом партнерстве с FIDE и ФШР

Группа "ФосАгро", российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, продлила соглашения о... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:19

2021-06-10T12:19

2021-06-10T12:19

россия

андрей гурьев

фосагро

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Группа "ФосАгро", российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, продлила соглашения о стратегическом партнерстве с Международной шахматной федерацией (FIDE) и Федерацией Шахмат России (ФШР), говорится в пресс-релизе компании.Церемония подписания, участниками которой стали президент FIDE, председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, президент ФШР Андрей Филатов и генеральный директор ПАО "ФосАгро", вице-президент ФШР Андрей Гурьев, состоялась в стенах Центрального дома шахматиста имени М.М.Ботвинника. "Я рад, что компания и в этом году выступает партнером проведения матча и, что не менее важно, - Кубков мира по шахматам, которые пройдут в июле-августе этого года в Сочи. Партнёрство принесёт серьезные плоды и с точки зрения поддержки подрастающего поколения шахматистов, как в России, так и во всем мире. В этот раз Матч на первенство мира пройдет в Дубае в рамках Всемирного EXPO, где соберутся лучшие умы не только шахматного мира, но и политики, бизнеса, технологий. Думаю, это в полной мере соответствует сочетанию компетенций, которые есть в Международной шахматной Федерации и компании "ФосАгро", - сказал Дворкович, слова которого приводятся в сообщении.Филатов поблагодарил ФосАгро за многолетнюю поддержку ФШР."Сегодня мы вошли в историю нашей страны, поскольку наша сборная является одновременно чемпионом Европы и мира и победителем Олимпийских игр. Большой вклад в эти исторические победы внесла компания "ФосАгро" и лично Андрей Андреевич Гурьев", - отметил президент ФШР.Глава "ФосАгро" подчеркнул, что главной целью работы компании в сфере поддержки шахмат является возвращение мировой шахматной короны в Россию.Помимо шахматного спорта, ФосАгро выступает давним партнером Фонда поддержки олимпийцев России, Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации художественной гимнастики г. Москвы, Всероссийской федерации плавания, Федерации лыжных гонок России, Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, является спонсором волейбольных клубов "Северянка" (Вологодская область) и "Протон-Саратов", баскетбольного клуба "Автодор", балаковской команды по спидвею "Турбина" (Саратовская область).

https://ria.ru/20210527/konkurs-1734417926.html

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россия, андрей гурьев, фосагро