Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/soglashenie-1736437105.html
ФосАгро продлила соглашения о стратегическом партнерстве с FIDE и ФШР
ФосАгро продлила соглашения о стратегическом партнерстве с FIDE и ФШР - РИА Новости, 10.06.2021
ФосАгро продлила соглашения о стратегическом партнерстве с FIDE и ФШР
Группа "ФосАгро", российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, продлила соглашения о... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:19
2021-06-10T12:19
россия
андрей гурьев
фосагро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3703dbe3c583dee5bc225ae1194223c3.jpg
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Группа "ФосАгро", российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, продлила соглашения о стратегическом партнерстве с Международной шахматной федерацией (FIDE) и Федерацией Шахмат России (ФШР), говорится в пресс-релизе компании.Церемония подписания, участниками которой стали президент FIDE, председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, президент ФШР Андрей Филатов и генеральный директор ПАО "ФосАгро", вице-президент ФШР Андрей Гурьев, состоялась в стенах Центрального дома шахматиста имени М.М.Ботвинника. "Я рад, что компания и в этом году выступает партнером проведения матча и, что не менее важно, - Кубков мира по шахматам, которые пройдут в июле-августе этого года в Сочи. Партнёрство принесёт серьезные плоды и с точки зрения поддержки подрастающего поколения шахматистов, как в России, так и во всем мире. В этот раз Матч на первенство мира пройдет в Дубае в рамках Всемирного EXPO, где соберутся лучшие умы не только шахматного мира, но и политики, бизнеса, технологий. Думаю, это в полной мере соответствует сочетанию компетенций, которые есть в Международной шахматной Федерации и компании "ФосАгро", - сказал Дворкович, слова которого приводятся в сообщении.Филатов поблагодарил ФосАгро за многолетнюю поддержку ФШР."Сегодня мы вошли в историю нашей страны, поскольку наша сборная является одновременно чемпионом Европы и мира и победителем Олимпийских игр. Большой вклад в эти исторические победы внесла компания "ФосАгро" и лично Андрей Андреевич Гурьев", - отметил президент ФШР.Глава "ФосАгро" подчеркнул, что главной целью работы компании в сфере поддержки шахмат является возвращение мировой шахматной короны в Россию.Помимо шахматного спорта, ФосАгро выступает давним партнером Фонда поддержки олимпийцев России, Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации художественной гимнастики г. Москвы, Всероссийской федерации плавания, Федерации лыжных гонок России, Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, является спонсором волейбольных клубов "Северянка" (Вологодская область) и "Протон-Саратов", баскетбольного клуба "Автодор", балаковской команды по спидвею "Турбина" (Саратовская область).
https://ria.ru/20210527/konkurs-1734417926.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a61f2134a36139eb52387a047b6745bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей гурьев, фосагро

ФосАгро продлила соглашения о стратегическом партнерстве с FIDE и ФШР

12:19 10.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Группа "ФосАгро", российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, продлила соглашения о стратегическом партнерстве с Международной шахматной федерацией (FIDE) и Федерацией Шахмат России (ФШР), говорится в пресс-релизе компании.
Церемония подписания, участниками которой стали президент FIDE, председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, президент ФШР Андрей Филатов и генеральный директор ПАО "ФосАгро", вице-президент ФШР Андрей Гурьев, состоялась в стенах Центрального дома шахматиста имени М.М.Ботвинника.
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 14:11
Гурьев удостоен премии Всероссийского конкурса "Ньюсмейкер года"
"Я рад, что компания и в этом году выступает партнером проведения матча и, что не менее важно, - Кубков мира по шахматам, которые пройдут в июле-августе этого года в Сочи. Партнёрство принесёт серьезные плоды и с точки зрения поддержки подрастающего поколения шахматистов, как в России, так и во всем мире. В этот раз Матч на первенство мира пройдет в Дубае в рамках Всемирного EXPO, где соберутся лучшие умы не только шахматного мира, но и политики, бизнеса, технологий. Думаю, это в полной мере соответствует сочетанию компетенций, которые есть в Международной шахматной Федерации и компании "ФосАгро", - сказал Дворкович, слова которого приводятся в сообщении.
Филатов поблагодарил ФосАгро за многолетнюю поддержку ФШР.
"Сегодня мы вошли в историю нашей страны, поскольку наша сборная является одновременно чемпионом Европы и мира и победителем Олимпийских игр. Большой вклад в эти исторические победы внесла компания "ФосАгро" и лично Андрей Андреевич Гурьев", - отметил президент ФШР.
Глава "ФосАгро" подчеркнул, что главной целью работы компании в сфере поддержки шахмат является возвращение мировой шахматной короны в Россию.
"Шахматы и ФосАгро объединяет многое: мы всегда думаем на ход вперед, а точнее на два и на три, чтобы превзойти своих соперников. Для ФосАгро важно поддерживать российские шахматы и российских шахматистов, а главной целью нашей работы является возвращение мировой шахматной короны в Россию", - заявил Гурьев.
Помимо шахматного спорта, ФосАгро выступает давним партнером Фонда поддержки олимпийцев России, Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации художественной гимнастики г. Москвы, Всероссийской федерации плавания, Федерации лыжных гонок России, Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, является спонсором волейбольных клубов "Северянка" (Вологодская область) и "Протон-Саратов", баскетбольного клуба "Автодор", балаковской команды по спидвею "Турбина" (Саратовская область).
 
РоссияАндрей ГурьевФосАгро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня
09:31На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
Лента новостейМолния