https://ria.ru/20210610/sanktsii-1736518058.html

Мезенцев назвал цель санкций Запада против Белоруссии

Мезенцев назвал цель санкций Запада против Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2021

Мезенцев назвал цель санкций Запада против Белоруссии

Возможные санкции Евросоюза в отношении Белоруссии направлены на наиболее успешные экспортоориентированные секторы белорусской экономики, это делается под... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T18:11

2021-06-10T18:11

2021-06-10T18:25

европарламент

дмитрий мезенцев

евросоюз

минск

страсбург

в мире

белоруссия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Возможные санкции Евросоюза в отношении Белоруссии направлены на наиболее успешные экспортоориентированные секторы белорусской экономики, это делается под надуманными предлогами для возникновения недовольства у граждан, которое будет направлено в адрес властей, заявил РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Депутаты Европейского парламента по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали к введению против Минска самых широких персональных и экономических санкций. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, является рекомендацией для стран ЕС."Очевидно, что западными "партнерами" используются надуманные политические поводы. Уровень самой европейской дискуссии и рассмотрение возможных санкционных антибелорусских мер стал беспрецедентно высоким. Направлены эти санкции на то, чтобы "обескровить" наиболее успешные, наиболее результативные экспортоориентированные отрасли национальной экономики, снизив их экспортный потенциал и объем внешних поставок", - заявил он."Это делается еще и для того, чтобы вызвать недовольство у граждан Беларуси, с тем, чтобы это недовольство было обращено в адрес белорусских руководителей", - подчеркнул Мезенцев.По его мнению, подобный путь "не нов". "Это форма давления на Беларусь, которая проводит свою независимую политику - путь бесперспективный. По существу такие шаги влияют на атмосферу межгосударственного взаимодействия, на маргинализацию международного диалога и, самое главное, это совершенно не соответствует ни требованиям, ни духу времени", - уверен госсекретарь Союзного государства.Мезенцев считает, что "обстановка, которая нагнетается Западом, влияет на миллионы обычных людей, которые хотят общаться, выстраивать отношения, сотрудничество бизнес-структур". "Это путь, с которого западные партнеры так или иначе обязаны будут сойти. Это путь, с которого западных партнеров, пусть не сегодня, но время заставят сойти. Тогда, может быть, лучше вовсе на него не вступать?" - добавил Мезенцев.

https://ria.ru/20210610/ekonomika-1736444009.html

https://ria.ru/20210604/sanktsii-1735706025.html

минск

страсбург

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европарламент, дмитрий мезенцев, евросоюз, минск, страсбург, в мире, белоруссия