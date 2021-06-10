https://ria.ru/20210610/samolet-1736463878.html

В аэропорту Новосибирска самолет задел крылом мачту освещения

В аэропорту Новосибирска самолет задел крылом мачту освещения - РИА Новости, 10.06.2021

В аэропорту Новосибирска самолет задел крылом мачту освещения

Следователи организовали проверку после инцидента с самолетом Airbus А-321, который при рулении в аэропорту Новосибирска задел крылом временную мачту освещения, РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:37

2021-06-10T14:37

2021-06-10T14:37

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Следователи организовали проверку после инцидента с самолетом Airbus А-321, который при рулении в аэропорту Новосибирска задел крылом временную мачту освещения, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ."Проводится проверка по факту инцидента, произошедшего с самолетом Airbus А-321, следовавшим рейсом Новосибирск-Москва. Предварительно установлено, что 9 июня 2021 года в 23.54 местного времени (19.54 мск) самолет Airbus A-321… при выполнении руления на взлет совершил столкновение левой частью крыла с временной мачтой освещения. На борту воздушного судна находились 183 пассажира, из них семь детей", - говорится в сообщении.В управлении отметили, что в авиационном инциденте никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал. Следователи Новосибирского следственного отдела на транспорте провели осмотр места происшествия и самолета, получили объяснения от экипажа."В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливается сумма материального ущерба, причиненного авиакомпании", - говорится в сообщении.

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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия