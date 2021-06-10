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Ростуризм назвал дату начала четвертого этапа продаж путевок с кешбэком
Ростуризм назвал дату начала четвертого этапа продаж путевок с кешбэком - РИА Новости, 10.06.2021
Ростуризм назвал дату начала четвертого этапа продаж путевок с кешбэком
Продажи туров на четвертый этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств откроются с 16 июня, заявила журналистам глава Ростуризма... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T19:56
2021-06-10T20:03
россия
зарина догузова
новости - туризм
общество
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Продажи туров на четвертый этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств откроются с 16 июня, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."У нас текущее окно продаж заканчивается 15 июня, 16 июня мы плавно переходим к очередному этапу, и можно будет покупать на осень - начиная с 1 октября по середину декабря", - сказала руководитель Ростуризма.По ее словам, это отличная возможность купить туры в сезон, когда можно по акциям раннего бронирования поехать в любой регион и ещё получить кешбэк. Таким образом, можно выгодно спланировать свое путешествие на осень."Мы рассчитываем, что нам до 2 миллиардов может понадобиться на осеннее "окно", - сказала глава Ростуризма.Ранее в рамках ПМЭФ Догузова сообщила о том, что со следующего года туристический кешбэк будет более фокусным и сконцентрированным на поддержке "низкого" сезона.В России в настоящее время проходит очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня.Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно на эту программу будет выделяться по 5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210607/azerbaydzhan-1735957807.html
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россия, зарина догузова, новости - туризм, общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Ростуризм назвал дату начала четвертого этапа продаж путевок с кешбэком
19:56 10.06.2021 (обновлено: 20:03 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в Анталье
Российские туристы в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Глава Ростуризма сообщил, что продажи туров на 4 этап туристического кешбэка откроются 16 июня

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Продажи туров на четвертый этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств откроются с 16 июня, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
"У нас текущее окно продаж заканчивается 15 июня, 16 июня мы плавно переходим к очередному этапу, и можно будет покупать на осень - начиная с 1 октября по середину декабря", - сказала руководитель Ростуризма.
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По ее словам, это отличная возможность купить туры в сезон, когда можно по акциям раннего бронирования поехать в любой регион и ещё получить кешбэк. Таким образом, можно выгодно спланировать свое путешествие на осень.
"Мы рассчитываем, что нам до 2 миллиардов может понадобиться на осеннее "окно", - сказала глава Ростуризма.
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Ранее в рамках ПМЭФ Догузова сообщила о том, что со следующего года туристический кешбэк будет более фокусным и сконцентрированным на поддержке "низкого" сезона.
В России в настоящее время проходит очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня.
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Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно на эту программу будет выделяться по 5 миллиардов рублей.
 
РоссияЗарина ДогузоваНовости - ТуризмОбществоФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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