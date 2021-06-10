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"Гранд Тур" по-русски: как и куда путешествовать в России
"Гранд Тур" по-русски: как и куда путешествовать в России - РИА Новости, 10.06.2021
"Гранд Тур" по-русски: как и куда путешествовать в России
Автомобили превратили путешествия из "Гранд Туров" молодой знати в доступный любому способ увидеть мир. Можно ли поехать вокруг света на обычном седане, и как путешествовать с собакой. Куда ехать по России на выходные, а где можно провести отпуск. Почему не стоит пить кофе за рулем? На эти и другие вопросы ответили опытные путешественники.
2021-06-10T14:00
2021-06-10T14:00
2021-06-10T14:00
куда поехать в выходные
наталья лосева
кофе
россия
ралли дакар
туризм
евгений петров (писатель)
маршруты - туризм
илья ильф
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"Гранд Тур" по-русски: как и куда путешествовать в России
Автомобили превратили путешествия из "Гранд Туров" молодой знати в доступный любому способ увидеть мир. Можно ли поехать вокруг света на обычном седане, и как путешествовать с собакой. Куда ехать по России на выходные, а где можно провести отпуск. Почему не стоит пить кофе за рулем? На эти и другие вопросы ответили опытные путешественники.
audio/mpeg
"Гранд Тур" по-русски: как и куда путешествовать в России
Автомобили превратили путешествия из "Гранд Туров" молодой знати в доступный любому способ увидеть мир. Можно ли поехать вокруг света на обычном седане, и как путешествовать с собакой. Куда ехать по России на выходные, а где можно провести отпуск. Почему не стоит пить кофе за рулем? На эти и другие вопросы ответили опытные путешественники.
audio/mpeg
О путешествиях на колесах рассказали: экстремальный путешественник и исследователь Сергей Сайман, и журналист, блогер и автор проекта "С Гретой вокруг света" Ирина Сидоренко (проехала уже 72 страны со своей собакой), заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", журналист, (̶а̶в̶т̶о̶л̶е̶д̶и̶) путешественник Наталья Лосева. В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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"Гранд Тур" по-русски: как и куда путешествовать в России
Автомобили превратили путешествия из "Гранд Туров" молодой знати в доступный любому способ увидеть мир. Можно ли поехать вокруг света на обычном седане, и как путешествовать с собакой. Куда ехать по России на выходные, а где можно провести отпуск. Почему не стоит пить кофе за рулем? На эти и другие вопросы ответили опытные путешественники.