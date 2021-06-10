https://ria.ru/20210610/prigozhin-1736463347.html
СМИ выяснили, в какие наряды Иосиф Пригожин предпочитает одевать Валерию
СМИ выяснили, в какие наряды Иосиф Пригожин предпочитает одевать Валерию - РИА Новости, 10.06.2021
СМИ выяснили, в какие наряды Иосиф Пригожин предпочитает одевать Валерию
СМИ выяснили, в какие наряды Иосиф Пригожин предпочитает одевать Валерию. О своих вкусовых пристрастиях продюсер рассказал журналистам Пятого канала. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:57
2021-06-10T14:57
2021-06-10T14:57
шоубиз
стиль жизни
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звезды
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
мода
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. СМИ выяснили, в какие наряды Иосиф Пригожин предпочитает одевать Валерию. О своих вкусовых пристрастиях продюсер рассказал журналистам Пятого канала. Жена продюсера подтверждает его слова. "Он первую видит мини-юбку и говорит: о, смотри! Причем не важно, это в тренде, это модно, это не модно, неважно какой сезон, неважно что это вообще не будет носиться", — рассказывает Валерия.Иногда она все же соглашается с супругом и покупает столь любимые им вещи. Правда, не всегда потом их носит. Валерия раскрыла, что одна дизайнерская юбка долгое время в ее гардеробе "просто перемещалась с места на место".Исполнительница также считает, что в ее возрасте от мини стоит отказаться. Однако продюсер не согласен с тем, что годы — помеха для откровенных нарядов. Журналисты отметили, что Пригожин нередко публикует в своем микроблоге фото жены в купальнике. "Горжусь — МОЯ. Привлекательной и соблазнительной можно быть в любом возрасте", — пишет продюсер на своей странице в Instagram под снимком Валерии в бикини. Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. И для певицы, и для продюсера этот брак — третий по счету.
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стиль жизни, знаменитости, звезды, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), мода
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
СМИ выяснили, в какие наряды Иосиф Пригожин предпочитает одевать Валерию. О своих вкусовых пристрастиях продюсер рассказал
журналистам Пятого канала.
"Я люблю, когда на женщинах, на красивых ногах мини-юбки", — признается Иосиф Пригожин.
Жена продюсера подтверждает его слова. "Он первую видит мини-юбку и говорит: о, смотри! Причем не важно, это в тренде, это модно, это не модно, неважно какой сезон, неважно что это вообще не будет носиться", — рассказывает Валерия.
Иногда она все же соглашается с супругом и покупает столь любимые им вещи. Правда, не всегда потом их носит. Валерия раскрыла, что одна дизайнерская юбка долгое время в ее гардеробе "просто перемещалась с места на место".
Исполнительница также считает, что в ее возрасте от мини стоит отказаться.
"Мне кажется, мне уже не надо оголяться, хотя могу себе позволить, у меня прекрасный пресс!" — говорит Валерия.
Однако продюсер не согласен с тем, что годы — помеха для откровенных нарядов. Журналисты отметили, что Пригожин нередко публикует в своем микроблоге фото жены в купальнике.
"Горжусь — МОЯ. Привлекательной и соблазнительной можно быть в любом возрасте", — пишет
продюсер на своей странице в Instagram под снимком Валерии в бикини.
Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. И для певицы, и для продюсера этот брак — третий по счету.