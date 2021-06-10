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Суд вынес приговор мужчине, готовившему теракт во Владикавказе
Суд вынес приговор мужчине, готовившему теракт во Владикавказе - РИА Новости, 10.06.2021
Суд вынес приговор мужчине, готовившему теракт во Владикавказе
Южный окружной военный суд в четверг приговорил к 15 годам колонии жителя Владикавказа Георгия Алексанянца, вступившего в организацию "Исламское государство"* и РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:15
2021-06-10T11:15
2021-06-10T11:15
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исламское государство
сирия
владикавказ
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд в четверг приговорил к 15 годам колонии жителя Владикавказа Георгия Алексанянца, вступившего в организацию "Исламское государство"* и готовившего теракт, сообщил журналистам представитель суда.По его данным, 1 июня прошлого года Алексанянц вступил во Владикавказе в террористическую организацию, дав присягу ее лидеру. Позже он собирался уехать в Сирию, но перед этим согласился взорвать административные здания во Владикавказе. Как сообщили в суде, 27 июня Алексанянц по указанию другого участника ИГИЛ* забрал спрятанные самодельное взрывное устройство и деньги, но по пути к автомобилю был задержан сотрудниками правоохранительных органов.Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в террористической организации, покушении на теракт и перевозке взрывчатых веществ. "В соответствии с приговором суда Алексанянц признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме со штрафом в размере 30 тысяч рублей", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.* Международная террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.
https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html
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россия, исламское государство, сирия, владикавказ, происшествия