https://ria.ru/20210610/prestupniki-1736472761.html

Россия выдала Белоруссии шесть разыскиваемых преступников

Россия выдала Белоруссии шесть разыскиваемых преступников - РИА Новости, 10.06.2021

Россия выдала Белоруссии шесть разыскиваемых преступников

РФ выдала Белоруссии шесть разыскиваемых на родине преступников, а России были выданы два злоумышленника, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:11

2021-06-10T15:11

2021-06-10T15:11

россия

генеральная прокуратура рф

смоленская область

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. РФ выдала Белоруссии шесть разыскиваемых на родине преступников, а России были выданы два злоумышленника, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Генпрокуратура России удовлетворила запросы генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче для уголовного преследования шести разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении преступлений", - говорится в сообщении.Отмечается, что шести разыскиваемым инкриминируются различные преступления: хищения, нанесения тяжких телесных преступлений, грабеж, незаконный наркооборот.В ведомстве добавили, что одновременно состоялась выдача двух лиц в Россию, обвиняемых в хулиганстве и кражах.Прием и передача обвиняемых состоялась в Смоленской области при соблюдении необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки.

https://ria.ru/20210606/nato-1735842991.html

россия

смоленская область

белоруссия

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россия, генеральная прокуратура рф, смоленская область, белоруссия, в мире