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Россия выдала Белоруссии шесть разыскиваемых преступников
Россия выдала Белоруссии шесть разыскиваемых преступников - РИА Новости, 10.06.2021
Россия выдала Белоруссии шесть разыскиваемых преступников
РФ выдала Белоруссии шесть разыскиваемых на родине преступников, а России были выданы два злоумышленника, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:11
2021-06-10T15:11
россия
генеральная прокуратура рф
смоленская область
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. РФ выдала Белоруссии шесть разыскиваемых на родине преступников, а России были выданы два злоумышленника, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Генпрокуратура России удовлетворила запросы генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче для уголовного преследования шести разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении преступлений", - говорится в сообщении.Отмечается, что шести разыскиваемым инкриминируются различные преступления: хищения, нанесения тяжких телесных преступлений, грабеж, незаконный наркооборот.В ведомстве добавили, что одновременно состоялась выдача двух лиц в Россию, обвиняемых в хулиганстве и кражах.Прием и передача обвиняемых состоялась в Смоленской области при соблюдении необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки.
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россия, генеральная прокуратура рф, смоленская область, белоруссия, в мире

Россия выдала Белоруссии шесть разыскиваемых преступников

15:11 10.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. РФ выдала Белоруссии шесть разыскиваемых на родине преступников, а России были выданы два злоумышленника, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Генпрокуратура России удовлетворила запросы генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче для уголовного преследования шести разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении преступлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что шести разыскиваемым инкриминируются различные преступления: хищения, нанесения тяжких телесных преступлений, грабеж, незаконный наркооборот.
В ведомстве добавили, что одновременно состоялась выдача двух лиц в Россию, обвиняемых в хулиганстве и кражах.
Прием и передача обвиняемых состоялась в Смоленской области при соблюдении необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки.
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РоссияГенеральная прокуратура РФСмоленская областьБелоруссияВ мире
 
 
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