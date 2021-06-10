https://ria.ru/20210610/pozhar-1736474104.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани

Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани - РИА Новости, 10.06.2021

Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани

Медсестра, пострадавшая при пожаре в больнице в Рязани, которая была перевезена на лечение в Москву, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:18

2021-06-10T15:18

2021-06-10T15:44

россия

пожар в больнице в рязани

москва

рязань

происшествия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Медсестра, пострадавшая при пожаре в больнице в Рязани, которая была перевезена на лечение в Москву, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, провести проверки противопожарной безопасности больниц."Пострадавшая медсестра, получившая обширные ожоги и доставленная накануне вертолетом в Москву, проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. Вишневского Минздрава России. Ее состояние оценивается врачами как крайне тяжелое - запланирован ряд оперативных вмешательств", - сказал Кузнецов журналистам."Семь человек получают лечение в медицинских организациях Рязани, при этом четверо из них в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести", - сообщил он.Он уточнил, что медицинские организации, оказывающие помощь пострадавшим, полностью обеспечены донорской кровью и ее компонентами, кровезаменителями, а также лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, подчеркнул Кузнецов.

https://ria.ru/20210609/pozhar-1736311490.html

россия

москва

рязань

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Кадры больницы им. Семашко в Рязани после пожара Четверо из восьми пострадавших при пожаре в больнице имени Семашко в Рязани переведены в другой корпус, еще четверо направлены в другие медучреждения. Решается вопрос о транспортировке одной из пострадавших медсестер в Москву. 2021-06-10T15:18 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, пожар в больнице в рязани, москва, рязань, происшествия