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Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани
Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани - РИА Новости, 10.06.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани
Медсестра, пострадавшая при пожаре в больнице в Рязани, которая была перевезена на лечение в Москву, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:18
2021-06-10T15:44
россия
пожар в больнице в рязани
москва
рязань
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Медсестра, пострадавшая при пожаре в больнице в Рязани, которая была перевезена на лечение в Москву, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, провести проверки противопожарной безопасности больниц."Пострадавшая медсестра, получившая обширные ожоги и доставленная накануне вертолетом в Москву, проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. Вишневского Минздрава России. Ее состояние оценивается врачами как крайне тяжелое - запланирован ряд оперативных вмешательств", - сказал Кузнецов журналистам."Семь человек получают лечение в медицинских организациях Рязани, при этом четверо из них в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести", - сообщил он.Он уточнил, что медицинские организации, оказывающие помощь пострадавшим, полностью обеспечены донорской кровью и ее компонентами, кровезаменителями, а также лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, подчеркнул Кузнецов.
https://ria.ru/20210609/pozhar-1736311490.html
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Кадры больницы им. Семашко в Рязани после пожара
Четверо из восьми пострадавших при пожаре в больнице имени Семашко в Рязани переведены в другой корпус, еще четверо направлены в другие медучреждения. Решается вопрос о транспортировке одной из пострадавших медсестер в Москву.
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россия, пожар в больнице в рязани, москва, рязань, происшествия

Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани

15:18 10.06.2021 (обновлено: 15:44 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области / Перейти в фотобанкМедсестру, пострадавшую при пожаре в областной клинической больницы имени Н. А. Семашко вертолетом санитарной авиации эвакуируют в московский ожоговый центр Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского. Стоп-кадр с видео
Медсестру, пострадавшую при пожаре в областной клинической больницы имени Н. А. Семашко вертолетом санитарной авиации эвакуируют в московский ожоговый центр Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Медсестра, пострадавшая при пожаре в больнице в Рязани, которая была перевезена на лечение в Москву, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, провести проверки противопожарной безопасности больниц.
Автомобиль МЧС России на месте пожара в больнице имени Семашко в Рязани - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 15:22
В Минздраве оценили действия медиков во время пожара в рязанской больнице
"Пострадавшая медсестра, получившая обширные ожоги и доставленная накануне вертолетом в Москву, проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. Вишневского Минздрава России. Ее состояние оценивается врачами как крайне тяжелое - запланирован ряд оперативных вмешательств", - сказал Кузнецов журналистам.
"Семь человек получают лечение в медицинских организациях Рязани, при этом четверо из них в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести", - сообщил он.
Он уточнил, что медицинские организации, оказывающие помощь пострадавшим, полностью обеспечены донорской кровью и ее компонентами, кровезаменителями, а также лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, подчеркнул Кузнецов.
 
РоссияПожар в больнице в РязаниМоскваРязаньПроисшествия
 
 
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