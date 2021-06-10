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В Якутии завели дело о халатности из-за пожара в Томпонском районе
В Якутии завели дело о халатности из-за пожара в Томпонском районе - РИА Новости, 10.06.2021
В Якутии завели дело о халатности из-за пожара в Томпонском районе
В Якутии по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами обязанностей при тушении пожара в Томпонском районе возбуждено дело о халатности, сообщается на... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:28
2021-06-10T13:38
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
томпонский район
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Якутии по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами обязанностей при тушении пожара в Томпонском районе возбуждено дело о халатности, сообщается на сайте СК РФ.Лесной пожар подобрался к поселку Хандыга на расстояние в 250 метров, заявлял глава Томпонского района, где находится населенный пункт. Позднее специалистам МЧС удалось стабилизировать обстановку.По версии следствия, 4 июня в 11,5 километрах от поселка Хандыга в Якутии информационной системой дистанционного мониторинга лесных пожаров Рослесхоза был обнаружен лесной пожар, впоследствии произошел значительный прирост его территории – с 35 до 210 гектаров, под угрозой уничтожения оказалась линия электропередачи.Как полагает следствие, при тушении лесного пожара были допущены просчеты и недостатки в планировании, привлечении необходимых средств, что повлекло увеличение за короткое время территории пожара, причинение ущерба лесному фонду РФ и возникновение угрозы жизни и здоровью граждан.
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республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), томпонский район, происшествия

В Якутии завели дело о халатности из-за пожара в Томпонском районе

13:28 10.06.2021 (обновлено: 13:38 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Якутии по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами обязанностей при тушении пожара в Томпонском районе возбуждено дело о халатности, сообщается на сайте СК РФ.
Лесной пожар подобрался к поселку Хандыга на расстояние в 250 метров, заявлял глава Томпонского района, где находится населенный пункт. Позднее специалистам МЧС удалось стабилизировать обстановку.
"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей при организации тушения лесного пожара в Томпонском районе по признакам состава преступления... "халатность", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 4 июня в 11,5 километрах от поселка Хандыга в Якутии информационной системой дистанционного мониторинга лесных пожаров Рослесхоза был обнаружен лесной пожар, впоследствии произошел значительный прирост его территории – с 35 до 210 гектаров, под угрозой уничтожения оказалась линия электропередачи.
Как полагает следствие, при тушении лесного пожара были допущены просчеты и недостатки в планировании, привлечении необходимых средств, что повлекло увеличение за короткое время территории пожара, причинение ущерба лесному фонду РФ и возникновение угрозы жизни и здоровью граждан.
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Республика Саха (Якутия)Следственный комитет России (СК РФ)Томпонский районПроисшествия
 
 
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