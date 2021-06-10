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В Якутии завели дело о халатности из-за пожара в Томпонском районе
В Якутии завели дело о халатности из-за пожара в Томпонском районе - РИА Новости, 10.06.2021
В Якутии завели дело о халатности из-за пожара в Томпонском районе
В Якутии по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами обязанностей при тушении пожара в Томпонском районе возбуждено дело о халатности, сообщается на... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:28
2021-06-10T13:28
2021-06-10T13:38
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
томпонский район
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Якутии по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами обязанностей при тушении пожара в Томпонском районе возбуждено дело о халатности, сообщается на сайте СК РФ.Лесной пожар подобрался к поселку Хандыга на расстояние в 250 метров, заявлял глава Томпонского района, где находится населенный пункт. Позднее специалистам МЧС удалось стабилизировать обстановку.По версии следствия, 4 июня в 11,5 километрах от поселка Хандыга в Якутии информационной системой дистанционного мониторинга лесных пожаров Рослесхоза был обнаружен лесной пожар, впоследствии произошел значительный прирост его территории – с 35 до 210 гектаров, под угрозой уничтожения оказалась линия электропередачи.Как полагает следствие, при тушении лесного пожара были допущены просчеты и недостатки в планировании, привлечении необходимых средств, что повлекло увеличение за короткое время территории пожара, причинение ущерба лесному фонду РФ и возникновение угрозы жизни и здоровью граждан.
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республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), томпонский район, происшествия