Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/pozhar-1736421671.html
В Тульской области дети сгорели в пожаре, пока их мать была на свидании
В Тульской области дети сгорели в пожаре, пока их мать была на свидании - РИА Новости, 10.06.2021
В Тульской области дети сгорели в пожаре, пока их мать была на свидании
Жительница Кимовска Тульской области предстанет перед судом за то, что ушла на свидание, оставив двоих маленьких детей одних, и они погибли в пожаре, сообщают в РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:24
2021-06-10T11:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тульская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Жительница Кимовска Тульской области предстанет перед судом за то, что ушла на свидание, оставив двоих маленьких детей одних, и они погибли в пожаре, сообщают в четверг СУСК России по региону и областная прокуратура."По данным следствия, около полуночи 25 апреля 2021 года 34-летняя женщина оставила своих малолетних детей дома одних и покинула квартиру, закрыв входную дверь на запорное устройство и не исключив доступа детей к источникам открытого огня. Вернувшись домой около половины седьмого утра, обвиняемая обнаружила, что в квартире произошел пожар, в результате которого мальчики шести и четырех лет скончались от отравления угарным газом", - говорится в сообщении следственного управления.Отмечается, что, согласно заключению комиссии экспертов, пожар возник из-за того, что дети играли зажигалкой. Женщина предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум лицам. Во время следствия она признала вину, пояснив, что, уходя, оставила зажигалку в шкафу.По данным областной прокуратуры, мать детей была на свидании. "Через приложение "ДругВокруг" женщина познакомилась с мужчиной, с которым встретилась первый раз в марте, а второй раз - в ночь трагедии, 25 апреля 2021 года", - информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20210516/ubiystvo-1732490999.html
россия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), тульская область, происшествия

В Тульской области дети сгорели в пожаре, пока их мать была на свидании

11:24 10.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Жительница Кимовска Тульской области предстанет перед судом за то, что ушла на свидание, оставив двоих маленьких детей одних, и они погибли в пожаре, сообщают в четверг СУСК России по региону и областная прокуратура.
"По данным следствия, около полуночи 25 апреля 2021 года 34-летняя женщина оставила своих малолетних детей дома одних и покинула квартиру, закрыв входную дверь на запорное устройство и не исключив доступа детей к источникам открытого огня. Вернувшись домой около половины седьмого утра, обвиняемая обнаружила, что в квартире произошел пожар, в результате которого мальчики шести и четырех лет скончались от отравления угарным газом", - говорится в сообщении следственного управления.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 04:10
В США женщина убила своих детей "из-за голосов в голове", сообщает СМИ
Отмечается, что, согласно заключению комиссии экспертов, пожар возник из-за того, что дети играли зажигалкой. Женщина предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум лицам. Во время следствия она признала вину, пояснив, что, уходя, оставила зажигалку в шкафу.
По данным областной прокуратуры, мать детей была на свидании. "Через приложение "ДругВокруг" женщина познакомилась с мужчиной, с которым встретилась первый раз в марте, а второй раз - в ночь трагедии, 25 апреля 2021 года", - информирует надзорное ведомство.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Тульская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
07:29Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
Лента новостейМолния