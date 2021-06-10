https://ria.ru/20210610/pozhar-1736421671.html

В Тульской области дети сгорели в пожаре, пока их мать была на свидании

В Тульской области дети сгорели в пожаре, пока их мать была на свидании - РИА Новости, 10.06.2021

В Тульской области дети сгорели в пожаре, пока их мать была на свидании

Жительница Кимовска Тульской области предстанет перед судом за то, что ушла на свидание, оставив двоих маленьких детей одних, и они погибли в пожаре, сообщают в РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:24

2021-06-10T11:24

2021-06-10T11:24

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Жительница Кимовска Тульской области предстанет перед судом за то, что ушла на свидание, оставив двоих маленьких детей одних, и они погибли в пожаре, сообщают в четверг СУСК России по региону и областная прокуратура."По данным следствия, около полуночи 25 апреля 2021 года 34-летняя женщина оставила своих малолетних детей дома одних и покинула квартиру, закрыв входную дверь на запорное устройство и не исключив доступа детей к источникам открытого огня. Вернувшись домой около половины седьмого утра, обвиняемая обнаружила, что в квартире произошел пожар, в результате которого мальчики шести и четырех лет скончались от отравления угарным газом", - говорится в сообщении следственного управления.Отмечается, что, согласно заключению комиссии экспертов, пожар возник из-за того, что дети играли зажигалкой. Женщина предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум лицам. Во время следствия она признала вину, пояснив, что, уходя, оставила зажигалку в шкафу.По данным областной прокуратуры, мать детей была на свидании. "Через приложение "ДругВокруг" женщина познакомилась с мужчиной, с которым встретилась первый раз в марте, а второй раз - в ночь трагедии, 25 апреля 2021 года", - информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20210516/ubiystvo-1732490999.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тульская область, происшествия