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На севере Красноярского края потушили крупные лесные пожары
На севере Красноярского края потушили крупные лесные пожары - РИА Новости, 10.06.2021
На севере Красноярского края потушили крупные лесные пожары
Пожарные потушили два крупных очага на площади в 12,5 тысячи гектаров в лесах Енисейского района Красноярского края, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T10:39
2021-06-10T10:39
кежемский район
красноярский край
енисейский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Пожарные потушили два крупных очага&nbsp; на площади в 12,5 тысячи гектаров в лесах Енисейского района Красноярского края, сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что семь лесных пожаров площадью в 12 тысяч гектаров горят в двух районах северных территорий Красноярского края, угрозы населенным пунктам не было. На всей территории региона, за исключением Крайнего Севера, действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы."Сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 2 крупных пожара на площади 12,5 тысячи га в Енисейском районе. Очаги возгораний действовали на шелкопрядниках, что серьезно осложняло работы по тушению. Местность там болотистая, завалена большим количеством сухих и погибших деревьев, в основном лесным пожарным приходилось работать вручную. Ситуацию усугубляли сильные порывы ветра в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.На тушение были мобилизованы более 300 высокопрофессиональных лесных пожарных, туда, где было возможно, доставили 7 единиц спецтехники. Для переброски групп по кромке пожара задействовали авиацию. Оперативно сняли угрозу населенным пунктам."По оперативной информации на 8.00 10 июня, на территории края зарегистрированы 7 лесных пожаров на площади 64 гектаров. Очаги возгораний действуют в Енисейском, Богучанском, Мотыгинском и Кежемском районах. Угрозы населенным пунктам нет. К очагам возгораний оперативно доставлены специалисты Лесопожарного центра, а также техника", - сообщает пресс-служба.Ситуация с лесными пожарами в крае находится под контролем. Специалисты лесничеств и подразделений Лесопожарного центра патрулируют территорию по условиям погоды. В онлайн-режиме ситуацию мониторят с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, установленных в 29 районах края. Вся информация передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.
https://ria.ru/20210519/kontrol-1732971489.html
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кежемский район, красноярский край, енисейский район, происшествия

На севере Красноярского края потушили крупные лесные пожары

10:39 10.06.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Пожарные потушили два крупных очага  на площади в 12,5 тысячи гектаров в лесах Енисейского района Красноярского края, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что семь лесных пожаров площадью в 12 тысяч гектаров горят в двух районах северных территорий Красноярского края, угрозы населенным пунктам не было. На всей территории региона, за исключением Крайнего Севера, действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.
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"Сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 2 крупных пожара на площади 12,5 тысячи га в Енисейском районе. Очаги возгораний действовали на шелкопрядниках, что серьезно осложняло работы по тушению. Местность там болотистая, завалена большим количеством сухих и погибших деревьев, в основном лесным пожарным приходилось работать вручную. Ситуацию усугубляли сильные порывы ветра в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.
На тушение были мобилизованы более 300 высокопрофессиональных лесных пожарных, туда, где было возможно, доставили 7 единиц спецтехники. Для переброски групп по кромке пожара задействовали авиацию. Оперативно сняли угрозу населенным пунктам.
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"По оперативной информации на 8.00 10 июня, на территории края зарегистрированы 7 лесных пожаров на площади 64 гектаров. Очаги возгораний действуют в Енисейском, Богучанском, Мотыгинском и Кежемском районах. Угрозы населенным пунктам нет. К очагам возгораний оперативно доставлены специалисты Лесопожарного центра, а также техника", - сообщает пресс-служба.
Ситуация с лесными пожарами в крае находится под контролем. Специалисты лесничеств и подразделений Лесопожарного центра патрулируют территорию по условиям погоды. В онлайн-режиме ситуацию мониторят с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, установленных в 29 районах края. Вся информация передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.
 
Кежемский районКрасноярский крайЕнисейский районПроисшествия
 
 
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