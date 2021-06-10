https://ria.ru/20210610/pozhar-1736411949.html

На севере Красноярского края потушили крупные лесные пожары

На севере Красноярского края потушили крупные лесные пожары - РИА Новости, 10.06.2021

На севере Красноярского края потушили крупные лесные пожары

Пожарные потушили два крупных очага на площади в 12,5 тысячи гектаров в лесах Енисейского района Красноярского края, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T10:39

2021-06-10T10:39

2021-06-10T10:39

кежемский район

красноярский край

енисейский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Пожарные потушили два крупных очага на площади в 12,5 тысячи гектаров в лесах Енисейского района Красноярского края, сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что семь лесных пожаров площадью в 12 тысяч гектаров горят в двух районах северных территорий Красноярского края, угрозы населенным пунктам не было. На всей территории региона, за исключением Крайнего Севера, действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы."Сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 2 крупных пожара на площади 12,5 тысячи га в Енисейском районе. Очаги возгораний действовали на шелкопрядниках, что серьезно осложняло работы по тушению. Местность там болотистая, завалена большим количеством сухих и погибших деревьев, в основном лесным пожарным приходилось работать вручную. Ситуацию усугубляли сильные порывы ветра в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.На тушение были мобилизованы более 300 высокопрофессиональных лесных пожарных, туда, где было возможно, доставили 7 единиц спецтехники. Для переброски групп по кромке пожара задействовали авиацию. Оперативно сняли угрозу населенным пунктам."По оперативной информации на 8.00 10 июня, на территории края зарегистрированы 7 лесных пожаров на площади 64 гектаров. Очаги возгораний действуют в Енисейском, Богучанском, Мотыгинском и Кежемском районах. Угрозы населенным пунктам нет. К очагам возгораний оперативно доставлены специалисты Лесопожарного центра, а также техника", - сообщает пресс-служба.Ситуация с лесными пожарами в крае находится под контролем. Специалисты лесничеств и подразделений Лесопожарного центра патрулируют территорию по условиям погоды. В онлайн-режиме ситуацию мониторят с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, установленных в 29 районах края. Вся информация передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

https://ria.ru/20210519/kontrol-1732971489.html

https://ria.ru/20210514/datchiki-1732333934.html

кежемский район

красноярский край

енисейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кежемский район, красноярский край, енисейский район, происшествия