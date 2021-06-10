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В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе - РИА Новости, 10.06.2021
В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
Десять машин сгорели в крупном пожаре в автосервисе Хабаровска, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T08:26
2021-06-10T08:26
2021-06-10T08:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 10 июн - РИА Новости. Десять машин сгорели в крупном пожаре в автосервисе Хабаровска, сообщает краевой главк МЧС.Ранее в МЧС информировали, что здание автосервиса загорелось в четверг в Хабаровске, спасатели локализовали пожар на площади 1 тысяча квадратных метров, один человек пострадал."Горело здание ангарного типа, кирпичное отдельно стоящее здание автосервиса на Краснодарском проезде Хабаровска на площади тысяча квадратных метров. Огнём повреждено одноэтажное здание и находящиеся внутри 10 автомобилей. По предварительным данным, один человек получил ожоги и доставлен каретой скорой помощи в медицинское учреждение",- информируют спасатели.Пожарные расчеты после локализации огня ведут проливку места пожара и конструкций. О причинах ЧП не сообщается.
хабаровск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, происшествия
ХАБАРОВСК, 10 июн - РИА Новости.
Десять машин сгорели в крупном пожаре в автосервисе Хабаровска
, сообщает краевой главк МЧС
.
Ранее в МЧС информировали, что здание автосервиса загорелось в четверг в Хабаровске, спасатели локализовали пожар на площади 1 тысяча квадратных метров, один человек пострадал.
"Горело здание ангарного типа, кирпичное отдельно стоящее здание автосервиса на Краснодарском проезде Хабаровска на площади тысяча квадратных метров. Огнём повреждено одноэтажное здание и находящиеся внутри 10 автомобилей. По предварительным данным, один человек получил ожоги и доставлен каретой скорой помощи в медицинское учреждение",- информируют спасатели.
Пожарные расчеты после локализации огня ведут проливку места пожара и конструкций. О причинах ЧП не сообщается.