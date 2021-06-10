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В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе - РИА Новости, 10.06.2021
В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
Десять машин сгорели в крупном пожаре в автосервисе Хабаровска, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T08:26
2021-06-10T08:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 10 июн - РИА Новости. Десять машин сгорели в крупном пожаре в автосервисе Хабаровска, сообщает краевой главк МЧС.Ранее в МЧС информировали, что здание автосервиса загорелось в четверг в Хабаровске, спасатели локализовали пожар на площади 1 тысяча квадратных метров, один человек пострадал."Горело здание ангарного типа, кирпичное отдельно стоящее здание автосервиса на Краснодарском проезде Хабаровска на площади тысяча квадратных метров. Огнём повреждено одноэтажное здание и находящиеся внутри 10 автомобилей. По предварительным данным, один человек получил ожоги и доставлен каретой скорой помощи в медицинское учреждение",- информируют спасатели.Пожарные расчеты после локализации огня ведут проливку места пожара и конструкций. О причинах ЧП не сообщается.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, происшествия

В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе

08:26 10.06.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ХАБАРОВСК, 10 июн - РИА Новости. Десять машин сгорели в крупном пожаре в автосервисе Хабаровска, сообщает краевой главк МЧС.
Ранее в МЧС информировали, что здание автосервиса загорелось в четверг в Хабаровске, спасатели локализовали пожар на площади 1 тысяча квадратных метров, один человек пострадал.
"Горело здание ангарного типа, кирпичное отдельно стоящее здание автосервиса на Краснодарском проезде Хабаровска на площади тысяча квадратных метров. Огнём повреждено одноэтажное здание и находящиеся внутри 10 автомобилей. По предварительным данным, один человек получил ожоги и доставлен каретой скорой помощи в медицинское учреждение",- информируют спасатели.
Пожарные расчеты после локализации огня ведут проливку места пожара и конструкций. О причинах ЧП не сообщается.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХабаровскПроисшествия
 
 
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