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При пожаре в жилом доме на Камчатке погибли два человека
При пожаре в жилом доме на Камчатке погибли два человека - РИА Новости, 10.06.2021
При пожаре в жилом доме на Камчатке погибли два человека
Два человека стали жертвами пожара, который произошёл утром в четверг в жилом доме в селе Хаилино Олюторского района Камчатского края, сообщает региональное... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T02:32
2021-06-10T02:32
2021-06-10T02:32
россия
следственный комитет россии (ск рф)
петропавловск-камчатский
происшествия
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. Два человека стали жертвами пожара, который произошёл утром в четверг в жилом доме в селе Хаилино Олюторского района Камчатского края, сообщает региональное следственное управление СК РФ.В региональном главке МЧС сообщили РИА Новости, что к моменту прибытия пожарных из окон квартир и с крыши вырывалось пламя. Сейчас жители дома временно размещены в помещении фельдшерско-акушерского пункта.Площадь возгорания составила более 190 квадратных метров, добавили в следственном управлении.
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россия
петропавловск-камчатский
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россия, следственный комитет россии (ск рф), петропавловск-камчатский, происшествия