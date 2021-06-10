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При пожаре в жилом доме на Камчатке погибли два человека

При пожаре в жилом доме на Камчатке погибли два человека - РИА Новости, 10.06.2021

При пожаре в жилом доме на Камчатке погибли два человека

Два человека стали жертвами пожара, который произошёл утром в четверг в жилом доме в селе Хаилино Олюторского района Камчатского края, сообщает региональное... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T02:32

2021-06-10T02:32

2021-06-10T02:32

россия

следственный комитет россии (ск рф)

петропавловск-камчатский

происшествия

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. Два человека стали жертвами пожара, который произошёл утром в четверг в жилом доме в селе Хаилино Олюторского района Камчатского края, сообщает региональное следственное управление СК РФ.В региональном главке МЧС сообщили РИА Новости, что к моменту прибытия пожарных из окон квартир и с крыши вырывалось пламя. Сейчас жители дома временно размещены в помещении фельдшерско-акушерского пункта.Площадь возгорания составила более 190 квадратных метров, добавили в следственном управлении.

https://ria.ru/20210609/medsestra-1736295645.html

россия

петропавловск-камчатский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), петропавловск-камчатский, происшествия