https://ria.ru/20210610/postradavshie-1736427296.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани

Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани - РИА Новости, 10.06.2021

Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани

Медики по-прежнему оценивают состояние пострадавших при пожаре в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко как стабильно тяжелое и... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:44

2021-06-10T11:44

2021-06-10T11:44

пожар в больнице в рязани

николай любимов

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Медики по-прежнему оценивают состояние пострадавших при пожаре в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко как стабильно тяжелое и удовлетворительное, значится в сообщении оперативной группа правительства региона.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, провести проверки противопожарной безопасности больниц."По данным регионального министерства здравоохранения на 10 июня, четыре пациента реанимационного отделения, которые после чрезвычайного происшествия были переведены в палату для проведения интенсивной терапии 3 корпуса ГБУ РО "ОКБ им. Н.А. Семашко", по-прежнему находятся в стабильно тяжелом состоянии", - значится в сообщении.Так же врачи оценивают состояние 61-летней пациентки, которая была переведена в областную клиническую больницу.Одна из трех пострадавших медсестер доставлена в Ожоговый центр при НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, "врачи борются за ее жизнь". Состояние еще двух медсестер оценивается как удовлетворительное. Одна из них проходит лечение в ОКБ. Вторую, как сообщалось ранее, выписали домой.

https://ria.ru/20210609/pozhar-1736311490.html

https://ria.ru/20210609/pozhar-1736255494.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в больнице в рязани, николай любимов, рязанская область, происшествия