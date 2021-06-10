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Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани
Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани - РИА Новости, 10.06.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Рязани
Медики по-прежнему оценивают состояние пострадавших при пожаре в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко как стабильно тяжелое и... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:44
2021-06-10T11:44
2021-06-10T11:44
пожар в больнице в рязани
николай любимов
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Медики по-прежнему оценивают состояние пострадавших при пожаре в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко как стабильно тяжелое и удовлетворительное, значится в сообщении оперативной группа правительства региона.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, провести проверки противопожарной безопасности больниц."По данным регионального министерства здравоохранения на 10 июня, четыре пациента реанимационного отделения, которые после чрезвычайного происшествия были переведены в палату для проведения интенсивной терапии 3 корпуса ГБУ РО "ОКБ им. Н.А. Семашко", по-прежнему находятся в стабильно тяжелом состоянии", - значится в сообщении.Так же врачи оценивают состояние 61-летней пациентки, которая была переведена в областную клиническую больницу.Одна из трех пострадавших медсестер доставлена в Ожоговый центр при НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, "врачи борются за ее жизнь". Состояние еще двух медсестер оценивается как удовлетворительное. Одна из них проходит лечение в ОКБ. Вторую, как сообщалось ранее, выписали домой.
https://ria.ru/20210609/pozhar-1736311490.html
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пожар в больнице в рязани, николай любимов, рязанская область, происшествия
РЯЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Медики по-прежнему оценивают состояние пострадавших при пожаре в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко как стабильно тяжелое и удовлетворительное, значится в сообщении оперативной группа правительства региона.
В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Рязанской области Николай Любимов
поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, провести проверки противопожарной безопасности больниц.
"По данным регионального министерства здравоохранения на 10 июня, четыре пациента реанимационного отделения, которые после чрезвычайного происшествия были переведены в палату для проведения интенсивной терапии 3 корпуса ГБУ РО "ОКБ им. Н.А. Семашко", по-прежнему находятся в стабильно тяжелом состоянии", - значится в сообщении.
Так же врачи оценивают состояние 61-летней пациентки, которая была переведена в областную клиническую больницу.
Одна из трех пострадавших медсестер доставлена в Ожоговый центр при НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, "врачи борются за ее жизнь". Состояние еще двух медсестер оценивается как удовлетворительное. Одна из них проходит лечение в ОКБ. Вторую, как сообщалось ранее, выписали домой.