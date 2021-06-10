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В ЛНР заявили, что на Украине готовят постановочные сюжеты об обстрелах
В ЛНР заявили, что на Украине готовят постановочные сюжеты об обстрелах - РИА Новости, 10.06.2021
В ЛНР заявили, что на Украине готовят постановочные сюжеты об обстрелах
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утверждает, что украинские журналисты при содействии украинских силовиков готовят... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T18:59
2021-06-10T19:04
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утверждает, что украинские журналисты при содействии украинских силовиков готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить ЛНР в обстрелах.По его словам, в районе подконтрольного Киеву Новотошковского организована работа группы корреспондентов украинского "5 канала" в сопровождении офицеров 74-го Центра информационно-психологических операций."Основной задачей украинских пропагандистов является съемка и подготовка постановочных видеорепортажей, которые в последующем будут использованы для обвинения Народной милиции ЛНР в нарушениях режима прекращения огня", - добавил Филипоненко.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210603/lnr-1735415111.html
https://ria.ru/20210517/bronetekhnika-1732598607.html
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, киев, в мире
В ЛНР заявили, что на Украине готовят постановочные сюжеты об обстрелах
18:59 10.06.2021 (обновлено: 19:04 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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В ЛНР утверждают, что СМИ Украины готовят сюжеты с обвинениями Луганска в обстрелах

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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утверждает, что украинские журналисты при содействии украинских силовиков готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить ЛНР в обстрелах.
"Для подготовки фейковых материалов, компрометирующих подразделения Народной милиции ЛНР, противник задействует подконтрольные СМИ и откомандированную в зону карательной операции оперативную группу специалистов информационно-психологических операций", - заявил журналистам в четверг офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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По его словам, в районе подконтрольного Киеву Новотошковского организована работа группы корреспондентов украинского "5 канала" в сопровождении офицеров 74-го Центра информационно-психологических операций.
"Основной задачей украинских пропагандистов является съемка и подготовка постановочных видеорепортажей, которые в последующем будут использованы для обвинения Народной милиции ЛНР в нарушениях режима прекращения огня", - добавил Филипоненко.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
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