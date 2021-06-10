https://ria.ru/20210610/postanovka-1736527947.html

В ЛНР заявили, что на Украине готовят постановочные сюжеты об обстрелах

В ЛНР заявили, что на Украине готовят постановочные сюжеты об обстрелах - РИА Новости, 10.06.2021

В ЛНР заявили, что на Украине готовят постановочные сюжеты об обстрелах

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утверждает, что украинские журналисты при содействии украинских силовиков готовят... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T18:59

2021-06-10T18:59

2021-06-10T19:04

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156019/12/1560191296_0:161:3065:1885_1920x0_80_0_0_df4785057d21d1b1f3c9ffac71871597.jpg

ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утверждает, что украинские журналисты при содействии украинских силовиков готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить ЛНР в обстрелах.По его словам, в районе подконтрольного Киеву Новотошковского организована работа группы корреспондентов украинского "5 канала" в сопровождении офицеров 74-го Центра информационно-психологических операций."Основной задачей украинских пропагандистов является съемка и подготовка постановочных видеорепортажей, которые в последующем будут использованы для обвинения Народной милиции ЛНР в нарушениях режима прекращения огня", - добавил Филипоненко.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210603/lnr-1735415111.html

https://ria.ru/20210517/bronetekhnika-1732598607.html

луганская народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, киев, в мире