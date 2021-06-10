https://ria.ru/20210610/poroshenko-1736546308.html

Порошенко призвал заменить Минские соглашения

Порошенко призвал заменить Минские соглашения - РИА Новости, 10.06.2021

Порошенко призвал заменить Минские соглашения

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает нужным переписывать минские соглашения по Донбассу, действующей власти вместо критики документа... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T21:42

2021-06-10T21:42

2021-06-10T21:42

россия

ситуация в днр и лнр

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петр порошенко

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КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает нужным переписывать минские соглашения по Донбассу, действующей власти вместо критики документа стоит предложить альтернативу подписанному соглашению."Я так не считаю (что нужно модернизировать минские соглашения – ред.)… Вы знаете, в чем, в частности, ценность "Минска"? Он убедил весь мир в том, что Россия нарушает минские договоренности, которые закреплены решением Совета безопасности ООН. И за нарушение этого процесса против России применяются санкции", - сказал Порошенко в интервью телеканалу "Прямой" в четверг.По его словам, новая власть продолжает критиковать достижения прошлой команды, при этом не предложила никакой альтернативы минским соглашениям."Если вам он ("Минск" - ред.) мешает - отмените, выйдите из него. И объясните, какую альтернативу вы этому предложите. Я твердо убежден, что сегодня они уже не говорят о плохом минском процессе. Они говорят, что его не надо ни в коем случае отменять, его надо модернизировать. Перед тем, как критиковать, предложите что-то другое. Ничего пока у вас не получается ", - сказал экс-президент.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210608/zelenskiy-1736203428.html

https://ria.ru/20210527/lavrov-1734442978.html

россия

донбасс

минск

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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, петр порошенко, минск, оон, в мире