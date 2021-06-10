https://ria.ru/20210610/pogoda-1736394804.html

Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20

Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20 - РИА Новости, 10.06.2021

Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20

Пасмурная прохладная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T08:01

2021-06-10T08:01

2021-06-10T08:01

погода

евгений тишковец

день россии

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729211468_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_57e13208cb5edec255b015bc60f152db.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пасмурная прохладная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.

https://ria.ru/20210609/pogoda-1736258399.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, день россии, москва, московская область (подмосковье), общество