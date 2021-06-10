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Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20
Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20 - РИА Новости, 10.06.2021
Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20
Пасмурная прохладная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T08:01
2021-06-10T08:01
погода
евгений тишковец
день россии
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пасмурная прохладная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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погода, евгений тишковец, день россии, москва, московская область (подмосковье), общество

Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20

08:01 10.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пасмурная прохладная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"Ожидается преобладание облачной погоды, кратковременные дожди. В столице плюс 18-20, в Подмосковье плюс 16-21, что на пару градусов прохладнее, чем положено по климатической норме. То есть, преимущественно пасмурный, дождливый и относительно прохладный денёк ждёт сегодня москвичей и жителей области ",- сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 миллиметра ртутного столба, что чуть ниже нормы.
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ПогодаЕвгений ТишковецДень РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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