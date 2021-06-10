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В Подмосковье изменили правила выдачи участков земли многодетным семьям
В Подмосковье изменили правила выдачи участков земли многодетным семьям - РИА Новости, 10.06.2021
В Подмосковье изменили правила выдачи участков земли многодетным семьям
Депутаты Московской областной думы утвердили закон обязывающий муниципалитеты предоставлять многодетным семьям земельные участки у которых будут подъездные... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:31
2021-06-10T14:31
2021-06-10T14:31
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы утвердили закон обязывающий муниципалитеты предоставлять многодетным семьям земельные участки у которых будут подъездные дороги, а также возможность для подключения к инженерной инфраструктуре."Документом предусмотрен "переходный период" до 1 января 2026 года. До этого органы местного самоуправления будут обязаны провести анализ, а также определить необходимые ресурсы и предусмотреть необходимое финансирование для технологического присоединения участков, предоставленные ранее", - высказался глава комитета по имущественным отношениями и землепользованию Владимир Шапкин.Согласно тексту законопроекта, подключение участков предполагаемых к выдаче будет вестись за счет бюджета муниципалитетов."Предоставление участка без инфраструктуры можно будет только при письменном согласии всех членов многодетной семьи", - добавил Шапкин.
https://ria.ru/20210609/universitety-1736363400.html
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