https://ria.ru/20210610/podmoskove-1736462456.html

В Подмосковье изменили правила выдачи участков земли многодетным семьям

В Подмосковье изменили правила выдачи участков земли многодетным семьям - РИА Новости, 10.06.2021

В Подмосковье изменили правила выдачи участков земли многодетным семьям

Депутаты Московской областной думы утвердили закон обязывающий муниципалитеты предоставлять многодетным семьям земельные участки у которых будут подъездные... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:31

2021-06-10T14:31

2021-06-10T14:31

новости подмосковья

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы утвердили закон обязывающий муниципалитеты предоставлять многодетным семьям земельные участки у которых будут подъездные дороги, а также возможность для подключения к инженерной инфраструктуре."Документом предусмотрен "переходный период" до 1 января 2026 года. До этого органы местного самоуправления будут обязаны провести анализ, а также определить необходимые ресурсы и предусмотреть необходимое финансирование для технологического присоединения участков, предоставленные ранее", - высказался глава комитета по имущественным отношениями и землепользованию Владимир Шапкин.Согласно тексту законопроекта, подключение участков предполагаемых к выдаче будет вестись за счет бюджета муниципалитетов."Предоставление участка без инфраструктуры можно будет только при письменном согласии всех членов многодетной семьи", - добавил Шапкин.

https://ria.ru/20210609/universitety-1736363400.html

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жилье, московская область (подмосковье)