Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/podderzhka-1736384499.html
Минтруд планирует унифицировать систему мер поддержки семей
Минтруд планирует унифицировать систему мер поддержки семей - РИА Новости, 10.06.2021
Минтруд планирует унифицировать систему мер поддержки семей
Минтруд в 2022-2023 годах планирует объединить схожие федеральные и региональные меры поддержки семей в одну, рассказал глава ведомства Антон Котяков в интервью РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T01:17
2021-06-10T01:17
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88001e691c517189cc79d2167beea0eb.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минтруд в 2022-2023 годах планирует объединить схожие федеральные и региональные меры поддержки семей в одну, рассказал глава ведомства Антон Котяков в интервью газете "Известия".Котяков пояснил, что сейчас, например, на первого ребенка в размере одного прожиточного минимума нуждающаяся семья получает из федерального бюджета, на второго ребенка выплата осуществляется из средств материнского капитала, на третьего - за счет софинансирования из федерального и региональных бюджетов."Мы четко понимаем, что в данном случае нам нужно вывести и сформировать единые правила, поскольку неважно, каким по счету родился малыш, принципы господдержки для всех детей в семье должны быть одинаковыми", - отметил глава ведомства.Он также добавил, что этих изменений можно ожидать в 2022-2023 годах.
https://ria.ru/20210607/matkapital-1735988077.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838812_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6990ca498fca0fe8913c45783bd1dee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), москва, общество

Минтруд планирует унифицировать систему мер поддержки семей

01:17 10.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минтруд в 2022-2023 годах планирует объединить схожие федеральные и региональные меры поддержки семей в одну, рассказал глава ведомства Антон Котяков в интервью газете "Известия".
"Мы сейчас проводим ревизию мер поддержки на региональном и федеральном уровнях, чтобы их все привести к единым правилам. В частности, меры поддержки семей с детьми, направленные в той или иной степени на борьбу с бедностью, - некоторые из них было бы целесообразно соединить в одну. И выдавать средства поддержки по определенным, понятным для всех правилам. Мы над этим работаем", - сказал Котяков газете.
Котяков пояснил, что сейчас, например, на первого ребенка в размере одного прожиточного минимума нуждающаяся семья получает из федерального бюджета, на второго ребенка выплата осуществляется из средств материнского капитала, на третьего - за счет софинансирования из федерального и региональных бюджетов.
"Мы четко понимаем, что в данном случае нам нужно вывести и сформировать единые правила, поскольку неважно, каким по счету родился малыш, принципы господдержки для всех детей в семье должны быть одинаковыми", - отметил глава ведомства.
Он также добавил, что этих изменений можно ожидать в 2022-2023 годах.
Девушка с детьми - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 13:15
Министр труда рассказал об упрощенной схеме получения маткапитала
 
РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
09:02В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России
09:01Местом встречи Путина и Байдена в Женеве станет вилла Ла Гранж
08:57Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"
08:49Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12
08:47Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
08:38Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
08:26В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
08:25В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
08:25Главный архитектор Москвы рассказал, когда ТЦ в столице станет меньше
08:20Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом
08:07Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
08:02Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей
08:01Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20
08:00В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты
07:59В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода
07:51В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
07:40В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
07:37У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
07:35Названы самые счастливые города России
Лента новостейМолния