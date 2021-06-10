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Минтруд планирует унифицировать систему мер поддержки семей

Минтруд планирует унифицировать систему мер поддержки семей - РИА Новости, 10.06.2021

Минтруд планирует унифицировать систему мер поддержки семей

Минтруд в 2022-2023 годах планирует объединить схожие федеральные и региональные меры поддержки семей в одну, рассказал глава ведомства Антон Котяков в интервью РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T01:17

2021-06-10T01:17

2021-06-10T01:17

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

москва

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минтруд в 2022-2023 годах планирует объединить схожие федеральные и региональные меры поддержки семей в одну, рассказал глава ведомства Антон Котяков в интервью газете "Известия".Котяков пояснил, что сейчас, например, на первого ребенка в размере одного прожиточного минимума нуждающаяся семья получает из федерального бюджета, на второго ребенка выплата осуществляется из средств материнского капитала, на третьего - за счет софинансирования из федерального и региональных бюджетов."Мы четко понимаем, что в данном случае нам нужно вывести и сформировать единые правила, поскольку неважно, каким по счету родился малыш, принципы господдержки для всех детей в семье должны быть одинаковыми", - отметил глава ведомства.Он также добавил, что этих изменений можно ожидать в 2022-2023 годах.

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россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), москва, общество