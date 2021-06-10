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Минтруд планирует унифицировать систему мер поддержки семей
Минтруд планирует унифицировать систему мер поддержки семей - РИА Новости, 10.06.2021
Минтруд планирует унифицировать систему мер поддержки семей
Минтруд в 2022-2023 годах планирует объединить схожие федеральные и региональные меры поддержки семей в одну, рассказал глава ведомства Антон Котяков в интервью РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T01:17
2021-06-10T01:17
2021-06-10T01:17
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
москва
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минтруд в 2022-2023 годах планирует объединить схожие федеральные и региональные меры поддержки семей в одну, рассказал глава ведомства Антон Котяков в интервью газете "Известия".Котяков пояснил, что сейчас, например, на первого ребенка в размере одного прожиточного минимума нуждающаяся семья получает из федерального бюджета, на второго ребенка выплата осуществляется из средств материнского капитала, на третьего - за счет софинансирования из федерального и региональных бюджетов."Мы четко понимаем, что в данном случае нам нужно вывести и сформировать единые правила, поскольку неважно, каким по счету родился малыш, принципы господдержки для всех детей в семье должны быть одинаковыми", - отметил глава ведомства.Он также добавил, что этих изменений можно ожидать в 2022-2023 годах.
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россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), москва, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Минтруд в 2022-2023 годах планирует объединить схожие федеральные и региональные меры поддержки семей в одну, рассказал глава ведомства Антон Котяков
в интервью газете "Известия
".
"Мы сейчас проводим ревизию мер поддержки на региональном и федеральном уровнях, чтобы их все привести к единым правилам. В частности, меры поддержки семей с детьми, направленные в той или иной степени на борьбу с бедностью, - некоторые из них было бы целесообразно соединить в одну. И выдавать средства поддержки по определенным, понятным для всех правилам. Мы над этим работаем", - сказал Котяков газете.
Котяков пояснил, что сейчас, например, на первого ребенка в размере одного прожиточного минимума нуждающаяся семья получает из федерального бюджета, на второго ребенка выплата осуществляется из средств материнского капитала, на третьего - за счет софинансирования из федерального и региональных бюджетов.
"Мы четко понимаем, что в данном случае нам нужно вывести и сформировать единые правила, поскольку неважно, каким по счету родился малыш, принципы господдержки для всех детей в семье должны быть одинаковыми", - отметил глава ведомства.
Он также добавил, что этих изменений можно ожидать в 2022-2023 годах.