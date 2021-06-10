https://ria.ru/20210610/otkrytie-1736452822.html

Банк "Открытие" устранил сбой в мобильном приложении

Банк "Открытие" устранил сбой в мобильном приложении - РИА Новости, 10.06.2021

Банк "Открытие" устранил сбой в мобильном приложении

Банк "Открытие" устранил затруднения в работе своего мобильного приложения, которые возникли в связи с обновлением программного обеспечения, в настоящее время... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:34

2021-06-10T13:34

2021-06-10T13:34

технологии

экономика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк "Открытие" устранил затруднения в работе своего мобильного приложения, которые возникли в связи с обновлением программного обеспечения, в настоящее время система работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Ранее в четверг в колл-центре банка сообщили, что клиенты могут испытывать проблемы со входом в мобильное приложение и интернет-версию банка "Открытие"."Сегодня утром в связи с обновлением программного обеспечения мобильного банка были ограничения в работе приложения... Сейчас мобильное приложение работает в штатном режиме", - рассказали в банке.

https://na.ria.ru/20200615/1572802614.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, экономика