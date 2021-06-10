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Банк "Открытие" устранил сбой в мобильном приложении
Банк "Открытие" устранил сбой в мобильном приложении - РИА Новости, 10.06.2021
Банк "Открытие" устранил сбой в мобильном приложении
Банк "Открытие" устранил затруднения в работе своего мобильного приложения, которые возникли в связи с обновлением программного обеспечения, в настоящее время... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:34
2021-06-10T13:34
2021-06-10T13:34
технологии
экономика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк "Открытие" устранил затруднения в работе своего мобильного приложения, которые возникли в связи с обновлением программного обеспечения, в настоящее время система работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Ранее в четверг в колл-центре банка сообщили, что клиенты могут испытывать проблемы со входом в мобильное приложение и интернет-версию банка "Открытие"."Сегодня утром в связи с обновлением программного обеспечения мобильного банка были ограничения в работе приложения... Сейчас мобильное приложение работает в штатном режиме", - рассказали в банке.
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технологии, экономика
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк "Открытие" устранил затруднения в работе своего мобильного приложения, которые возникли в связи с обновлением программного обеспечения, в настоящее время система работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в четверг в колл-центре банка сообщили, что клиенты могут испытывать проблемы со входом в мобильное приложение и интернет-версию банка "Открытие".
"Сегодня утром в связи с обновлением программного обеспечения мобильного банка были ограничения в работе приложения... Сейчас мобильное приложение работает в штатном режиме", - рассказали в банке.