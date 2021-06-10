https://ria.ru/20210610/osmotr-1736510022.html

В Госдуме оценили идею сделать техосмотр личных автомобилей добровольным

В Госдуме оценили идею сделать техосмотр личных автомобилей добровольным - РИА Новости, 10.06.2021

В Госдуме оценили идею сделать техосмотр личных автомобилей добровольным

Техосмотр можно сделать добровольным, но автомобилист должен нести всю полноту ответственности в случае поломки или ДТП, заявил РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T17:39

2021-06-10T17:39

2021-06-10T17:39

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вячеслав лысаков

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Техосмотр можно сделать добровольным, но автомобилист должен нести всю полноту ответственности в случае поломки или ДТП, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.Ранее МДВ РФ выступило с предложением сделать техосмотр личных авто добровольным вместо обязательного, а также выдвинуло инициативу по разделению полиса ОСАГО и диагностической карты. В случае его принятия получение полиса ОСАГО не будет зависеть от наличия диагностической карты."Личный транспорт можно было давно освободить от техосмотра, но все-таки регламентировать в законодательстве собственника транспортного средства таким образом, чтобы он нес всю полноту ответственности… Если он не ухаживает, не обслуживает транспортное средство как источник повышенной опасности – это полторы-две тонны смерти, - поэтому если человек пользуется этим автомобилем или дает кому-то, он должен нести всю полноту ответственности", - сказал Лысаков.Политик отметил, что обязательный техосмотр можно отменить только для пользователей личного авто, а тем, кто занимается перевозками, его нужно проходить ежедневно. "В свое время руководство страны уже предлагало отменить техосмотр. Но его нельзя отменять для тех, кто занимается перевозками людей, грузов. Понятное дело, что должен быть технический осмотр, в том числе ежедневный, потому что в случае ДТП, поломки пострадает не один человек", - заметил депутат.Разделение полиса ОСАГО и диагностической карты, с инициативой которого выступило ранее МВД РФ, позволит решить и коррупционные проблемы, связанные с мошенничеством при оформлении соответствующих документов, сказал депутат."Если техосмотр будет, гипотетически, отменен, то полис ты сможешь покупать, поскольку он никак не связан с техосмотром, свободно. Это, кстати, ликвидирует определенную коррупционную составляющую, которая сейчас имеет место в работе страховых компаний, потому что многие привозят через интернет и полис ОСАГО и диагностическую карту, хотя ты не проходил техосмотр", - отметил Лысаков.

https://ria.ru/20210610/osago-1736404585.html

https://ria.ru/20210610/tekhosmotr-1736498394.html

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россия, осаго, авто, вячеслав лысаков, госдума рф, общество