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Липецкая область
https://ria.ru/20210610/ogranicheniya-1736464522.html
В Липецкой области ослабляют ограничения по COVID-19
В Липецкой области ослабляют ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2021
В Липецкой области ослабляют ограничения по COVID-19
и. Власти Липецкой области ослабляют ограничения по COVID-19, в частности разрешается проведение мероприятий на открытом воздухе с числом участников не более... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:40
2021-06-10T14:40
липецкая область
коронавирус в россии
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области ослабляют ограничения по COVID-19, в частности разрешается проведение мероприятий на открытом воздухе с числом участников не более 50% от вместимости площадки, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания оперативного штаба.По его словам, постановление администрации Липецкой области об этом подписано и вступит в силу со дня его официального опубликования. Все массовые мероприятия будут проводиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по соблюдению противоэпидемических мер безопасности.Артамонов отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Липецкой области относительно стабильная. В пяти инфекционных госпиталях региона с 27 мая функционируют 900 коек для лечения больных COVID-19. Свободный коечный фонд за последнюю неделю составляет около 20%."Положительная динамика позволяет нам частично снимать коронавирусные ограничения для проведения в Липецкой области традиционного бала выпускников, разнообразных фестивалей и спортивных соревнований, – сказал Артамонов.
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коронавирус в россии, игорь артамонов

В Липецкой области ослабляют ограничения по COVID-19

14:40 10.06.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области ослабляют ограничения по COVID-19, в частности разрешается проведение мероприятий на открытом воздухе с числом участников не более 50% от вместимости площадки, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания оперативного штаба.
По его словам, постановление администрации Липецкой области об этом подписано и вступит в силу со дня его официального опубликования. Все массовые мероприятия будут проводиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по соблюдению противоэпидемических мер безопасности.
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Артамонов отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Липецкой области относительно стабильная. В пяти инфекционных госпиталях региона с 27 мая функционируют 900 коек для лечения больных COVID-19. Свободный коечный фонд за последнюю неделю составляет около 20%.
"Положительная динамика позволяет нам частично снимать коронавирусные ограничения для проведения в Липецкой области традиционного бала выпускников, разнообразных фестивалей и спортивных соревнований, – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьКоронавирус в РоссииИгорь Артамонов
 
 
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