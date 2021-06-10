https://ria.ru/20210610/ogranicheniya-1736464522.html

В Липецкой области ослабляют ограничения по COVID-19

В Липецкой области ослабляют ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2021

В Липецкой области ослабляют ограничения по COVID-19

и. Власти Липецкой области ослабляют ограничения по COVID-19, в частности разрешается проведение мероприятий на открытом воздухе с числом участников не более... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:40

2021-06-10T14:40

2021-06-10T14:40

липецкая область

коронавирус в россии

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Власти Липецкой области ослабляют ограничения по COVID-19, в частности разрешается проведение мероприятий на открытом воздухе с числом участников не более 50% от вместимости площадки, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания оперативного штаба.По его словам, постановление администрации Липецкой области об этом подписано и вступит в силу со дня его официального опубликования. Все массовые мероприятия будут проводиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по соблюдению противоэпидемических мер безопасности.Артамонов отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Липецкой области относительно стабильная. В пяти инфекционных госпиталях региона с 27 мая функционируют 900 коек для лечения больных COVID-19. Свободный коечный фонд за последнюю неделю составляет около 20%."Положительная динамика позволяет нам частично снимать коронавирусные ограничения для проведения в Липецкой области традиционного бала выпускников, разнообразных фестивалей и спортивных соревнований, – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210604/vodosnabzhenie-1735656335.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, игорь артамонов