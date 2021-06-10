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Жителя Саратовской области обвинили в насилии над падчерицей
Жителя Саратовской области обвинили в насилии над падчерицей - РИА Новости, 10.06.2021
Жителя Саратовской области обвинили в насилии над падчерицей
Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в серии изнасилований своей падчерицы в течение 10 лет - впервые девочка подверглась насилию в... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:35
2021-06-10T15:35
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
владимирская область
происшествия
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САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в серии изнасилований своей падчерицы в течение 10 лет - впервые девочка подверглась насилию в пятилетнем возрасте, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, в начале 2011 года во Владимирской области отчим ночью надругался над пятилетней дочерью своей жены от первого брака. Позднее семья переехала в Саратовскую область, где с лета 2012 по июль 2020 года обвиняемый еще неоднократно вступал в половую связь с девочкой, которая долго время не решалась никому сообщить об этом, но будучи в гостях у бабушки рассказала ей с мамой о том, что с ней происходило. Женщины сразу обратились в полицию, и 31-летний отчим был взят под стражу."Следователям СК удалось установить психологический контакт с девочкой и собрать доказательства совершенных в отношении нее противоправных деяний. Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, следователями СК собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие его в инкриминируемых деяниях. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Фигуранту дела вменяется семь эпизодов преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210523/nasilie-1733534760.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, владимирская область, происшествия

Жителя Саратовской области обвинили в насилии над падчерицей

15:35 10.06.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : СК РФ
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САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в серии изнасилований своей падчерицы в течение 10 лет - впервые девочка подверглась насилию в пятилетнем возрасте, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, в начале 2011 года во Владимирской области отчим ночью надругался над пятилетней дочерью своей жены от первого брака. Позднее семья переехала в Саратовскую область, где с лета 2012 по июль 2020 года обвиняемый еще неоднократно вступал в половую связь с девочкой, которая долго время не решалась никому сообщить об этом, но будучи в гостях у бабушки рассказала ей с мамой о том, что с ней происходило. Женщины сразу обратились в полицию, и 31-летний отчим был взят под стражу.
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"Следователям СК удалось установить психологический контакт с девочкой и собрать доказательства совершенных в отношении нее противоправных деяний. Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, следователями СК собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие его в инкриминируемых деяниях. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Фигуранту дела вменяется семь эпизодов преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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