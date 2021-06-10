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ГД пояснила проект об уголовном наказании за участие в нежелательных НПО
ГД пояснила проект об уголовном наказании за участие в нежелательных НПО - РИА Новости, 10.06.2021
ГД пояснила проект об уголовном наказании за участие в нежелательных НПО
Уголовная ответственность будет вводиться за организацию или участие в деятельности иностранных и международных нежелательных НПО только на территории РФ, не за РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:43
2021-06-10T17:15
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уголовная ответственность будет вводиться за организацию или участие в деятельности иностранных и международных нежелательных НПО только на территории РФ, не за рубежом, следует из поправок ко второму чтению законопроекта об ужесточении наказания для участников таких НПО.Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении 15 июня законопроект об уголовной ответственности за участие или руководство нежелательной НПО, следует из электронной базы данных ГД. В проекте, прошедшем первое чтение, предполагалось ввести уголовное наказание за подобную деятельность как в России, так и за рубежом.В то же время в поправках, одобренных комитетом, вносится уточняющее словосочетание "на территории Российской Федерации" в тех местах, где говорится об участии или организации деятельности "иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ".В свою очередь РИА Новости в комитете уточнили, что за организацию либо участие в деятельности нежелательной НПО за пределами РФ "административная будет ответственность". Согласно законопроекту, за организацию деятельности на территории РФ иностранной или международной нежелательной НПО может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет. Помимо лишения свободы, предусматриваются обязательные либо принудительные работы. За простое участие в деятельности такой НПО устанавливаются штрафы, обязательные или принудительные работы, или же лишение свободы на срок от одного года до четырех лет.Кроме того, отдельное наказание в Уголовном кодексе предлагается прописать за "предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности на территории РФ" иностранной или международной нежелательной НПО.Согласно вносимым изменениям, за это предусматривается наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо принудительных работ на срок до четырех лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок от одного года до пяти лет, с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.
https://ria.ru/20210609/gosduma-1736334537.html
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россия, госдума рф, общество

ГД пояснила проект об уголовном наказании за участие в нежелательных НПО

16:43 10.06.2021 (обновлено: 17:15 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уголовная ответственность будет вводиться за организацию или участие в деятельности иностранных и международных нежелательных НПО только на территории РФ, не за рубежом, следует из поправок ко второму чтению законопроекта об ужесточении наказания для участников таких НПО.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении 15 июня законопроект об уголовной ответственности за участие или руководство нежелательной НПО, следует из электронной базы данных ГД. В проекте, прошедшем первое чтение, предполагалось ввести уголовное наказание за подобную деятельность как в России, так и за рубежом.
В то же время в поправках, одобренных комитетом, вносится уточняющее словосочетание "на территории Российской Федерации" в тех местах, где говорится об участии или организации деятельности "иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ".
В свою очередь РИА Новости в комитете уточнили, что за организацию либо участие в деятельности нежелательной НПО за пределами РФ "административная будет ответственность".
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Согласно законопроекту, за организацию деятельности на территории РФ иностранной или международной нежелательной НПО может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет. Помимо лишения свободы, предусматриваются обязательные либо принудительные работы. За простое участие в деятельности такой НПО устанавливаются штрафы, обязательные или принудительные работы, или же лишение свободы на срок от одного года до четырех лет.
Кроме того, отдельное наказание в Уголовном кодексе предлагается прописать за "предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности на территории РФ" иностранной или международной нежелательной НПО.
Согласно вносимым изменениям, за это предусматривается наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо принудительных работ на срок до четырех лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок от одного года до пяти лет, с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.
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