https://ria.ru/20210610/nikiforov-1736482517.html
МИД рассказал о деле россиянина Никифорова в Дании
МИД рассказал о деле россиянина Никифорова в Дании - РИА Новости, 10.06.2021
МИД рассказал о деле россиянина Никифорова в Дании
Посольство России в Дании находится в постоянном контакте с осужденным россиянином Алексеем Никифоровым, прилагает все усилия для защиты его прав, заявила... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:48
2021-06-10T15:48
2021-06-10T18:11
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дания
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Посольство России в Дании находится в постоянном контакте с осужденным россиянином Алексеем Никифоровым, прилагает все усилия для защиты его прав, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Десятого мая суд города Ольборг приговорил российского ученого Никифорова к 3 годам лишения свободы по обвинению в работе на российские спецслужбы."Наш соотечественник с приговором не согласен. Его защита обжаловала это решение суда. Посольство России в Дании находится в постоянном контакте и с Алексеем Никифоровым, и, конечно, с его адвокатом. Прилагаются все усилия для защиты прав и интересов российского гражданина", - сказала Захарова на брифинге.
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дания, в мире
МИД рассказал о деле россиянина Никифорова в Дании
15:48 10.06.2021 (обновлено: 18:11 10.06.2021)
Захарова: посольство России в Дании постоянно контактирует с осужденным ученым Никифоровым