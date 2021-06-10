Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/nikiforov-1736482517.html
МИД рассказал о деле россиянина Никифорова в Дании
МИД рассказал о деле россиянина Никифорова в Дании - РИА Новости, 10.06.2021
МИД рассказал о деле россиянина Никифорова в Дании
Посольство России в Дании находится в постоянном контакте с осужденным россиянином Алексеем Никифоровым, прилагает все усилия для защиты его прав, заявила... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:48
2021-06-10T18:11
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_892ca8649b257f26eb891d3852e3f3fe.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Посольство России в Дании находится в постоянном контакте с осужденным россиянином Алексеем Никифоровым, прилагает все усилия для защиты его прав, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Десятого мая суд города Ольборг приговорил российского ученого Никифорова к 3 годам лишения свободы по обвинению в работе на российские спецслужбы."Наш соотечественник с приговором не согласен. Его защита обжаловала это решение суда. Посольство России в Дании находится в постоянном контакте и с Алексеем Никифоровым, и, конечно, с его адвокатом. Прилагаются все усилия для защиты прав и интересов российского гражданина", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20210513/daniya-1732171749.html
россия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_219:0:2741:1892_1920x0_80_0_0_9334005ecbd4b8f53bac0789b5b33541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дания, в мире
МИД рассказал о деле россиянина Никифорова в Дании
15:48 10.06.2021 (обновлено: 18:11 10.06.2021)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : МИД России

Захарова: посольство России в Дании постоянно контактирует с осужденным ученым Никифоровым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Посольство России в Дании находится в постоянном контакте с осужденным россиянином Алексеем Никифоровым, прилагает все усилия для защиты его прав, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Десятого мая суд города Ольборг приговорил российского ученого Никифорова к 3 годам лишения свободы по обвинению в работе на российские спецслужбы.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 16:40
МИД прокомментировал дело о шпионаже против россиянина в Дании
"Наш соотечественник с приговором не согласен. Его защита обжаловала это решение суда. Посольство России в Дании находится в постоянном контакте и с Алексеем Никифоровым, и, конечно, с его адвокатом. Прилагаются все усилия для защиты прав и интересов российского гражданина", - сказала Захарова на брифинге.
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ДанияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
07:29Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
07:26Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины
Лента новостейМолния