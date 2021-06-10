https://ria.ru/20210610/nikiforov-1736482517.html

МИД рассказал о деле россиянина Никифорова в Дании

МИД рассказал о деле россиянина Никифорова в Дании - РИА Новости, 10.06.2021

МИД рассказал о деле россиянина Никифорова в Дании

Посольство России в Дании находится в постоянном контакте с осужденным россиянином Алексеем Никифоровым, прилагает все усилия для защиты его прав, заявила... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:48

2021-06-10T15:48

2021-06-10T18:11

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дания

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Посольство России в Дании находится в постоянном контакте с осужденным россиянином Алексеем Никифоровым, прилагает все усилия для защиты его прав, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Десятого мая суд города Ольборг приговорил российского ученого Никифорова к 3 годам лишения свободы по обвинению в работе на российские спецслужбы."Наш соотечественник с приговором не согласен. Его защита обжаловала это решение суда. Посольство России в Дании находится в постоянном контакте и с Алексеем Никифоровым, и, конечно, с его адвокатом. Прилагаются все усилия для защиты прав и интересов российского гражданина", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20210513/daniya-1732171749.html

россия

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дания, в мире