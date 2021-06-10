https://ria.ru/20210610/nefteprovod-1736415836.html

Варшава отрицает политическую подоплеку в остановке прокачки по "Дружбе"

Варшава отрицает политическую подоплеку в остановке прокачки по "Дружбе" - РИА Новости, 10.06.2021

Варшава отрицает политическую подоплеку в остановке прокачки по "Дружбе"

Приостановка прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Польшу и Германию не имеет политической подоплеки, это было заранее запланировано, заявил... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:01

2021-06-10T11:01

2021-06-10T17:03

нефтепровод "дружба"

транснефть

польша

варшава

экономика

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ВАРШАВА, 10 июн — РИА Новости. Приостановка прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Польшу и Германию не имеет политической подоплеки, это было заранее запланировано, заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, открывая конференцию "Нефть — Газ — Химия" в четверг в Варшаве. Компания "Транснефть" накануне сообщила, что Белоруссия приостановила транспортировку по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши на четверо суток для проведения регламентных работ на своем участке нефтепровода. Возобновление прокачки запланировано на 12 июня."Это не так. Это нормальный технологический, заранее запланированный перерыв", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20210609/nefteprovod-1736310065.html

польша

варшава

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нефтепровод "дружба", транснефть, польша, варшава, экономика