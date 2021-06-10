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Варшава отрицает политическую подоплеку в остановке прокачки по "Дружбе"
Варшава отрицает политическую подоплеку в остановке прокачки по "Дружбе" - РИА Новости, 10.06.2021
Варшава отрицает политическую подоплеку в остановке прокачки по "Дружбе"
Приостановка прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Польшу и Германию не имеет политической подоплеки, это было заранее запланировано, заявил... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:01
2021-06-10T17:03
нефтепровод "дружба"
транснефть
польша
варшава
экономика
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ВАРШАВА, 10 июн — РИА Новости. Приостановка прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Польшу и Германию не имеет политической подоплеки, это было заранее запланировано, заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, открывая конференцию "Нефть — Газ — Химия" в четверг в Варшаве. Компания "Транснефть" накануне сообщила, что Белоруссия приостановила транспортировку по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши на четверо суток для проведения регламентных работ на своем участке нефтепровода. Возобновление прокачки запланировано на 12 июня."Это не так. Это нормальный технологический, заранее запланированный перерыв", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20210609/nefteprovod-1736310065.html
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нефтепровод "дружба", транснефть, польша, варшава, экономика

Варшава отрицает политическую подоплеку в остановке прокачки по "Дружбе"

11:01 10.06.2021 (обновлено: 17:03 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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ВАРШАВА, 10 июн — РИА Новости. Приостановка прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Польшу и Германию не имеет политической подоплеки, это было заранее запланировано, заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, открывая конференцию "Нефть — Газ — Химия" в четверг в Варшаве.

Компания "Транснефть" накануне сообщила, что Белоруссия приостановила транспортировку по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши на четверо суток для проведения регламентных работ на своем участке нефтепровода. Возобновление прокачки запланировано на 12 июня.

"Вчера на 96 часов была приостановлена прокачка нефти из Белоруссии в Польшу нефтепроводом, который обеспечивает Польшу и Германию. Сразу поднялся крик: "кризис, политические действия", — сказал Наимский.

"Это не так. Это нормальный технологический, заранее запланированный перерыв", — подчеркнул он.
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Нефтепровод "Дружба"ТранснефтьПольшаВаршаваЭкономика
 
 
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