Варшава отрицает политическую подоплеку в остановке прокачки по "Дружбе"
11:01 10.06.2021 (обновлено: 17:03 10.06.2021)
ВАРШАВА, 10 июн — РИА Новости. Приостановка прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Польшу и Германию не имеет политической подоплеки, это было заранее запланировано, заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, открывая конференцию "Нефть — Газ — Химия" в четверг в Варшаве.
Компания "Транснефть" накануне сообщила, что Белоруссия приостановила транспортировку по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши на четверо суток для проведения регламентных работ на своем участке нефтепровода. Возобновление прокачки запланировано на 12 июня.
Компания "Транснефть" накануне сообщила, что Белоруссия приостановила транспортировку по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши на четверо суток для проведения регламентных работ на своем участке нефтепровода. Возобновление прокачки запланировано на 12 июня.
"Вчера на 96 часов была приостановлена прокачка нефти из Белоруссии в Польшу нефтепроводом, который обеспечивает Польшу и Германию. Сразу поднялся крик: "кризис, политические действия", — сказал Наимский.
"Это не так. Это нормальный технологический, заранее запланированный перерыв", — подчеркнул он.