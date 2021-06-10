https://ria.ru/20210610/naukograd-1736495439.html

Рабочую группу по наукоградам сформируют в Подмосковье

Рабочую группу по наукоградам сформируют в Подмосковье - РИА Новости, 10.06.2021

Рабочую группу по наукоградам сформируют в Подмосковье

Профильную рабочую группу по наукоградам создадут в Московской области. Специалисты посвятят работу вопросам развития инфраструктуры, социальной и культурной... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:43

2021-06-10T16:43

2021-06-10T16:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Профильную рабочую группу по наукоградам создадут в Московской области. Специалисты посвятят работу вопросам развития инфраструктуры, социальной и культурной среды на научных территориях, сообщил телеканал "360".Профильная рабочая группа поможет быстрее реагировать на актуальные запросы.Научно-практическая конференция "Наукограды как драйверы социально-экономического развития Московской области" прошла в Королеве. К ней присоединились депутаты Мособлдумы и Госдумы, представители Министерства науки России, правительства Подмосковья, Союза развития наукоградов, Совета молодых ученых и специалистов региона. Он считает символичным, что в 2021 году в Мособлдуме предложили установить памятную дату — День наукоградов Московской области. На территории региона находится их бо́льшая часть — восемь из 13 наукоградов России.Замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Юлия Баринова рассказала, что в 2021 году на реализацию стратегии социально-экономического развития наукоградов региона выделили 329 миллионов рублей, 158 из которых — из бюджета области.Московская область занимает третье место в стране после столицы и Санкт-Петербурга по численности занятых научными исследованиями и разработками. Также Подмосковье в лидерах по показателям, характеризующим научно-техническую деятельность. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП региона достигла 25%.По мнению председателя комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестполитике Вячеслава Крымова, наукограды необходимо наделить дополнительными полномочиями. Это можно сделать только через изменение федерального закона "О статусе наукограда Российской Федерации".

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)