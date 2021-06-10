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Рабочую группу по наукоградам сформируют в Подмосковье
Рабочую группу по наукоградам сформируют в Подмосковье - РИА Новости, 10.06.2021
Рабочую группу по наукоградам сформируют в Подмосковье
Профильную рабочую группу по наукоградам создадут в Московской области. Специалисты посвятят работу вопросам развития инфраструктуры, социальной и культурной... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:43
2021-06-10T16:43
2021-06-10T16:43
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Профильную рабочую группу по наукоградам создадут в Московской области. Специалисты посвятят работу вопросам развития инфраструктуры, социальной и культурной среды на научных территориях, сообщил телеканал "360".Профильная рабочая группа поможет быстрее реагировать на актуальные запросы.Научно-практическая конференция "Наукограды как драйверы социально-экономического развития Московской области" прошла в Королеве. К ней присоединились депутаты Мособлдумы и Госдумы, представители Министерства науки России, правительства Подмосковья, Союза развития наукоградов, Совета молодых ученых и специалистов региона. Он считает символичным, что в 2021 году в Мособлдуме предложили установить памятную дату — День наукоградов Московской области. На территории региона находится их бо́льшая часть — восемь из 13 наукоградов России.Замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Юлия Баринова рассказала, что в 2021 году на реализацию стратегии социально-экономического развития наукоградов региона выделили 329 миллионов рублей, 158 из которых — из бюджета области.Московская область занимает третье место в стране после столицы и Санкт-Петербурга по численности занятых научными исследованиями и разработками. Также Подмосковье в лидерах по показателям, характеризующим научно-техническую деятельность. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП региона достигла 25%.По мнению председателя комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестполитике Вячеслава Крымова, наукограды необходимо наделить дополнительными полномочиями. Это можно сделать только через изменение федерального закона "О статусе наукограда Российской Федерации".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Профильную рабочую группу по наукоградам создадут в Московской области. Специалисты посвятят работу вопросам развития инфраструктуры, социальной и культурной среды на научных территориях, сообщил телеканал "360".
Профильная рабочая группа поможет быстрее реагировать на актуальные запросы.
Научно-практическая конференция "Наукограды как драйверы социально-экономического развития Московской области" прошла в Королеве. К ней присоединились депутаты Мособлдумы и Госдумы, представители Министерства науки России, правительства Подмосковья, Союза развития наукоградов, Совета молодых ученых и специалистов региона.
"2021 год, как известно, объявлен в нашей стране Годом науки и технологий, поэтому такой интерес вызывает обсуждение тем, связанных с сохранением и развитием научного потенциала, повышением эффективности научной деятельности", — отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.
Он считает символичным, что в 2021 году в Мособлдуме предложили установить памятную дату — День наукоградов Московской области. На территории региона находится их бо́льшая часть — восемь из 13 наукоградов России.
Замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Юлия Баринова рассказала, что в 2021 году на реализацию стратегии социально-экономического развития наукоградов региона выделили 329 миллионов рублей, 158 из которых — из бюджета области.
Московская область занимает третье место в стране после столицы и Санкт-Петербурга по численности занятых научными исследованиями и разработками. Также Подмосковье в лидерах по показателям, характеризующим научно-техническую деятельность. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП региона достигла 25%.
По мнению председателя комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестполитике Вячеслава Крымова, наукограды необходимо наделить дополнительными полномочиями. Это можно сделать только через изменение федерального закона "О статусе наукограда Российской Федерации".