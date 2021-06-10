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Железняк прокомментировал отказ НАТО от конференции в Москве
Железняк прокомментировал отказ НАТО от конференции в Москве - РИА Новости, 10.06.2021
Железняк прокомментировал отказ НАТО от конференции в Москве
Отказ НАТО участвовать в международной конференции по безопасности в Москве является доказательством того, что их не беспокоит тема сохранения мира, это... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T21:52
2021-06-10T21:52
россия
мария захарова
госдума рф
нато
сергей железняк
в мире
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Отказ НАТО участвовать в международной конференции по безопасности в Москве является доказательством того, что их не беспокоит тема сохранения мира, это негативный фактор, поскольку между Россией и альянсом давно существует напряженность, заявил журналистам член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.Руководство НАТО ответило отказом на приглашение России принять участие в Московской конференции по международной безопасности 22-24 июня, об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Также он подчеркнул, что Россия демонстрирует готовность к диалогу по острым вопросам безопасности – от сдерживания гонки вооружения, противодействия киберпреступности до сохранения мирным космического пространства.Он считает нежелание руководства НАТО сесть за стол переговоров негативным фактором. По его словам, между Альянсом и Россией давно существует напряженность, связанная с попыткой НАТО расширить свое влияние за счет размещения баз в соседних с РФ государствах.Любое недружественное поведение Альянса в отношении России, включая расширение НАТО на восток, будет воспринято как угроза нашей национальной безопасности, которая потребует вынужденных ответных шагов, добавил депутат.
https://ria.ru/20210607/nato-1735949787.html
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россия, мария захарова, госдума рф, нато, сергей железняк, в мире
Железняк прокомментировал отказ НАТО от конференции в Москве
21:52 10.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Депутат Госдумы Железняк прокомментировал отказ НАТО участвовать в конференции в Москве

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Отказ НАТО участвовать в международной конференции по безопасности в Москве является доказательством того, что их не беспокоит тема сохранения мира, это негативный фактор, поскольку между Россией и альянсом давно существует напряженность, заявил журналистам член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.
Руководство НАТО ответило отказом на приглашение России принять участие в Московской конференции по международной безопасности 22-24 июня, об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отказ представителей НАТО участвовать в международной конференции по безопасности в Москве является прямым доказательством того, что альянс не беспокоит тема сохранения стабильности и мира. Политические интересы руководства альянса, главным спонсором которого является Вашингтон, превалируют над проблемами глобальной безопасности", - заявил Железняк.

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Также он подчеркнул, что Россия демонстрирует готовность к диалогу по острым вопросам безопасности – от сдерживания гонки вооружения, противодействия киберпреступности до сохранения мирным космического пространства.

"Эти вопросы являются основополагающими для мирной жизни людей на всех континентах. В НАТО, очевидно, не видят этих проблем, предпочитая воевать с вымышленными угрозами и придуманными противниками", - отметил политик.

Он считает нежелание руководства НАТО сесть за стол переговоров негативным фактором. По его словам, между Альянсом и Россией давно существует напряженность, связанная с попыткой НАТО расширить свое влияние за счет размещения баз в соседних с РФ государствах.
Любое недружественное поведение Альянса в отношении России, включая расширение НАТО на восток, будет воспринято как угроза нашей национальной безопасности, которая потребует вынужденных ответных шагов, добавил депутат.
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