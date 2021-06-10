Железняк прокомментировал отказ НАТО от конференции в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Депутат Госдумы Железняк прокомментировал отказ НАТО участвовать в конференции в Москве
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Отказ НАТО участвовать в международной конференции по безопасности в Москве является доказательством того, что их не беспокоит тема сохранения мира, это негативный фактор, поскольку между Россией и альянсом давно существует напряженность, заявил журналистам член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.
Руководство НАТО ответило отказом на приглашение России принять участие в Московской конференции по международной безопасности 22-24 июня, об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Отказ представителей НАТО участвовать в международной конференции по безопасности в Москве является прямым доказательством того, что альянс не беспокоит тема сохранения стабильности и мира. Политические интересы руководства альянса, главным спонсором которого является Вашингтон, превалируют над проблемами глобальной безопасности", - заявил Железняк.
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Также он подчеркнул, что Россия демонстрирует готовность к диалогу по острым вопросам безопасности – от сдерживания гонки вооружения, противодействия киберпреступности до сохранения мирным космического пространства.
"Эти вопросы являются основополагающими для мирной жизни людей на всех континентах. В НАТО, очевидно, не видят этих проблем, предпочитая воевать с вымышленными угрозами и придуманными противниками", - отметил политик.
Он считает нежелание руководства НАТО сесть за стол переговоров негативным фактором. По его словам, между Альянсом и Россией давно существует напряженность, связанная с попыткой НАТО расширить свое влияние за счет размещения баз в соседних с РФ государствах.
Любое недружественное поведение Альянса в отношении России, включая расширение НАТО на восток, будет воспринято как угроза нашей национальной безопасности, которая потребует вынужденных ответных шагов, добавил депутат.