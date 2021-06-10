https://ria.ru/20210610/nato-1736546960.html

Железняк прокомментировал отказ НАТО от конференции в Москве

Железняк прокомментировал отказ НАТО от конференции в Москве - РИА Новости, 10.06.2021

Железняк прокомментировал отказ НАТО от конференции в Москве

Отказ НАТО участвовать в международной конференции по безопасности в Москве является доказательством того, что их не беспокоит тема сохранения мира, это... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T21:52

2021-06-10T21:52

2021-06-10T21:52

россия

мария захарова

госдума рф

нато

сергей железняк

в мире

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Отказ НАТО участвовать в международной конференции по безопасности в Москве является доказательством того, что их не беспокоит тема сохранения мира, это негативный фактор, поскольку между Россией и альянсом давно существует напряженность, заявил журналистам член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.Руководство НАТО ответило отказом на приглашение России принять участие в Московской конференции по международной безопасности 22-24 июня, об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Также он подчеркнул, что Россия демонстрирует готовность к диалогу по острым вопросам безопасности – от сдерживания гонки вооружения, противодействия киберпреступности до сохранения мирным космического пространства.Он считает нежелание руководства НАТО сесть за стол переговоров негативным фактором. По его словам, между Альянсом и Россией давно существует напряженность, связанная с попыткой НАТО расширить свое влияние за счет размещения баз в соседних с РФ государствах.Любое недружественное поведение Альянса в отношении России, включая расширение НАТО на восток, будет воспринято как угроза нашей национальной безопасности, которая потребует вынужденных ответных шагов, добавил депутат.

https://ria.ru/20210607/nato-1735949787.html

https://ria.ru/20210610/zelenskiy-1736539146.html

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россия, мария захарова, госдума рф, нато, сергей железняк, в мире