Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/napadeniya-1736420992.html
Житель Омска ответит в суде за разбойные нападения на пожилых женщин
Житель Омска ответит в суде за разбойные нападения на пожилых женщин - РИА Новости, 10.06.2021
Житель Омска ответит в суде за разбойные нападения на пожилых женщин
Ранее судимый 38-летний мужчина в Омске предстанет перед судом за разбойные нападения на трех женщин, одна из которых скончалась от нанесенных ножевых ранений,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:21
2021-06-10T11:21
омская область
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Ранее судимый 38-летний мужчина в Омске предстанет перед судом за разбойные нападения на трех женщин, одна из которых скончалась от нанесенных ножевых ранений, сообщает в четверг СУСК по Омской области."Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего Сергея Городничева… Следствием собраны достаточные доказательства вины обвиняемого в совершенных преступлениях, в связи с чем решается вопрос о передаче уголовного дела в областной суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.Ранее судимый за "корыстные преступления" нигде не работающий мужчина обвиняется в разбое, убийстве и покушении на убийство, сопряженное с разбоем, указывает ведомство.По данным следствия, 4 июля 2020 обвиняемый увидел на улице на руке 71-летней женщины золотой браслет. Он проследовал за пенсионеркой в подъезд, где нанес ей не менее десятка ударов по голове, сорвал браслет и убежал.Второе вменяемое ему преступление было совершено 21 июля того же года. Мужчина, увидев на улице незнакомую 54-летнюю женщину с золотой цепочкой и подвеской, прошел за ней в подъезд, где нанес как минимум три удара ножом и похитил украшения. Потерпевшая скончалась на месте преступления.Третий эпизод дела связан с аналогичным нападением в подъезде на 66-летнюю женщину, которой преступник нанес не менее четырех ударов складным ножом и похитил две золотые цепочки с подвесками. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшей."Общий ущерб от преступных действий обвиняемого составил 142 тысячи рублей. Похищенное имущество разбойник сдавал в ломбард. 31 июля 2020 года благодаря совместным усилиям следователей и полицейских подозреваемый был задержан. Вину он признал частично", - добавили в следственном управлении.
https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736293471.html
https://ria.ru/20210610/delo-1736395896.html
https://ria.ru/20210609/zaderzhanie-1736255254.html
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
омская область, омск, происшествия

Житель Омска ответит в суде за разбойные нападения на пожилых женщин

11:21 10.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Ранее судимый 38-летний мужчина в Омске предстанет перед судом за разбойные нападения на трех женщин, одна из которых скончалась от нанесенных ножевых ранений, сообщает в четверг СУСК по Омской области.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего Сергея Городничева… Следствием собраны достаточные доказательства вины обвиняемого в совершенных преступлениях, в связи с чем решается вопрос о передаче уголовного дела в областной суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 14:01
Присяжные признали фигуранта дела о нападении на геев в Москве виновным
Ранее судимый за "корыстные преступления" нигде не работающий мужчина обвиняется в разбое, убийстве и покушении на убийство, сопряженное с разбоем, указывает ведомство.
По данным следствия, 4 июля 2020 обвиняемый увидел на улице на руке 71-летней женщины золотой браслет. Он проследовал за пенсионеркой в подъезд, где нанес ей не менее десятка ударов по голове, сорвал браслет и убежал.
Второе вменяемое ему преступление было совершено 21 июля того же года. Мужчина, увидев на улице незнакомую 54-летнюю женщину с золотой цепочкой и подвеской, прошел за ней в подъезд, где нанес как минимум три удара ножом и похитил украшения. Потерпевшая скончалась на месте преступления.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 08:25
В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
Третий эпизод дела связан с аналогичным нападением в подъезде на 66-летнюю женщину, которой преступник нанес не менее четырех ударов складным ножом и похитил две золотые цепочки с подвесками. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшей.
"Общий ущерб от преступных действий обвиняемого составил 142 тысячи рублей. Похищенное имущество разбойник сдавал в ломбард. 31 июля 2020 года благодаря совместным усилиям следователей и полицейских подозреваемый был задержан. Вину он признал частично", - добавили в следственном управлении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 11:05
Жителя Челябинска, избившего пожилого мужчину за замечание, задержали
 
Омская областьОмскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
07:29Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
07:26Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины
Лента новостейМолния