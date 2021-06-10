https://ria.ru/20210610/napadeniya-1736420992.html

Житель Омска ответит в суде за разбойные нападения на пожилых женщин

Житель Омска ответит в суде за разбойные нападения на пожилых женщин - РИА Новости, 10.06.2021

Житель Омска ответит в суде за разбойные нападения на пожилых женщин

Ранее судимый 38-летний мужчина в Омске предстанет перед судом за разбойные нападения на трех женщин, одна из которых скончалась от нанесенных ножевых ранений,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:21

2021-06-10T11:21

2021-06-10T11:21

омская область

омск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Ранее судимый 38-летний мужчина в Омске предстанет перед судом за разбойные нападения на трех женщин, одна из которых скончалась от нанесенных ножевых ранений, сообщает в четверг СУСК по Омской области."Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего Сергея Городничева… Следствием собраны достаточные доказательства вины обвиняемого в совершенных преступлениях, в связи с чем решается вопрос о передаче уголовного дела в областной суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.Ранее судимый за "корыстные преступления" нигде не работающий мужчина обвиняется в разбое, убийстве и покушении на убийство, сопряженное с разбоем, указывает ведомство.По данным следствия, 4 июля 2020 обвиняемый увидел на улице на руке 71-летней женщины золотой браслет. Он проследовал за пенсионеркой в подъезд, где нанес ей не менее десятка ударов по голове, сорвал браслет и убежал.Второе вменяемое ему преступление было совершено 21 июля того же года. Мужчина, увидев на улице незнакомую 54-летнюю женщину с золотой цепочкой и подвеской, прошел за ней в подъезд, где нанес как минимум три удара ножом и похитил украшения. Потерпевшая скончалась на месте преступления.Третий эпизод дела связан с аналогичным нападением в подъезде на 66-летнюю женщину, которой преступник нанес не менее четырех ударов складным ножом и похитил две золотые цепочки с подвесками. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшей."Общий ущерб от преступных действий обвиняемого составил 142 тысячи рублей. Похищенное имущество разбойник сдавал в ломбард. 31 июля 2020 года благодаря совместным усилиям следователей и полицейских подозреваемый был задержан. Вину он признал частично", - добавили в следственном управлении.

https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736293471.html

https://ria.ru/20210610/delo-1736395896.html

https://ria.ru/20210609/zaderzhanie-1736255254.html

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, омск, происшествия