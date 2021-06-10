https://ria.ru/20210610/napadeniya-1736420992.html
Житель Омска ответит в суде за разбойные нападения на пожилых женщин
Житель Омска ответит в суде за разбойные нападения на пожилых женщин - РИА Новости, 10.06.2021
Житель Омска ответит в суде за разбойные нападения на пожилых женщин
Ранее судимый 38-летний мужчина в Омске предстанет перед судом за разбойные нападения на трех женщин, одна из которых скончалась от нанесенных ножевых ранений,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:21
2021-06-10T11:21
2021-06-10T11:21
омская область
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Ранее судимый 38-летний мужчина в Омске предстанет перед судом за разбойные нападения на трех женщин, одна из которых скончалась от нанесенных ножевых ранений, сообщает в четверг СУСК по Омской области."Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего Сергея Городничева… Следствием собраны достаточные доказательства вины обвиняемого в совершенных преступлениях, в связи с чем решается вопрос о передаче уголовного дела в областной суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.Ранее судимый за "корыстные преступления" нигде не работающий мужчина обвиняется в разбое, убийстве и покушении на убийство, сопряженное с разбоем, указывает ведомство.По данным следствия, 4 июля 2020 обвиняемый увидел на улице на руке 71-летней женщины золотой браслет. Он проследовал за пенсионеркой в подъезд, где нанес ей не менее десятка ударов по голове, сорвал браслет и убежал.Второе вменяемое ему преступление было совершено 21 июля того же года. Мужчина, увидев на улице незнакомую 54-летнюю женщину с золотой цепочкой и подвеской, прошел за ней в подъезд, где нанес как минимум три удара ножом и похитил украшения. Потерпевшая скончалась на месте преступления.Третий эпизод дела связан с аналогичным нападением в подъезде на 66-летнюю женщину, которой преступник нанес не менее четырех ударов складным ножом и похитил две золотые цепочки с подвесками. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшей."Общий ущерб от преступных действий обвиняемого составил 142 тысячи рублей. Похищенное имущество разбойник сдавал в ломбард. 31 июля 2020 года благодаря совместным усилиям следователей и полицейских подозреваемый был задержан. Вину он признал частично", - добавили в следственном управлении.
https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736293471.html
https://ria.ru/20210610/delo-1736395896.html
https://ria.ru/20210609/zaderzhanie-1736255254.html
омская область
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, омск, происшествия
НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости.
Ранее судимый 38-летний мужчина в Омске
предстанет перед судом за разбойные нападения на трех женщин, одна из которых скончалась от нанесенных ножевых ранений, сообщает в четверг СУСК по Омской области
.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего Сергея Городничева… Следствием собраны достаточные доказательства вины обвиняемого в совершенных преступлениях, в связи с чем решается вопрос о передаче уголовного дела в областной суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.
Ранее судимый за "корыстные преступления" нигде не работающий мужчина обвиняется в разбое, убийстве и покушении на убийство, сопряженное с разбоем, указывает ведомство.
По данным следствия, 4 июля 2020 обвиняемый увидел на улице на руке 71-летней женщины золотой браслет. Он проследовал за пенсионеркой в подъезд, где нанес ей не менее десятка ударов по голове, сорвал браслет и убежал.
Второе вменяемое ему преступление было совершено 21 июля того же года. Мужчина, увидев на улице незнакомую 54-летнюю женщину с золотой цепочкой и подвеской, прошел за ней в подъезд, где нанес как минимум три удара ножом и похитил украшения. Потерпевшая скончалась на месте преступления.
Третий эпизод дела связан с аналогичным нападением в подъезде на 66-летнюю женщину, которой преступник нанес не менее четырех ударов складным ножом и похитил две золотые цепочки с подвесками. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшей.
"Общий ущерб от преступных действий обвиняемого составил 142 тысячи рублей. Похищенное имущество разбойник сдавал в ломбард. 31 июля 2020 года благодаря совместным усилиям следователей и полицейских подозреваемый был задержан. Вину он признал частично", - добавили в следственном управлении.