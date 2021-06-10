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СМИ: в Мьянме 12 человек погибли в результате крушения самолета ВВС
СМИ: в Мьянме 12 человек погибли в результате крушения самолета ВВС - РИА Новости, 10.06.2021
СМИ: в Мьянме 12 человек погибли в результате крушения самолета ВВС
Военно-транспортный самолет ВВС Мьянмы потерпел катастрофу в горном районе неподалеку от города Мандалая в Мьянме, 12 человек погибли, сообщает в четверг... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T07:11
2021-06-10T07:41
бангкок
мьянма
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мандалай (город)
в мире
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БАНГКОК, 10 июн – РИА Новости. Военно-транспортный самолет ВВС Мьянмы потерпел катастрофу в горном районе неподалеку от города Мандалая в Мьянме, 12 человек погибли, сообщает в четверг мьянманский оппозиционный новостной портал "Иравади" на своей странице в Facebook.Катастрофа произошла недалеко от военной базы, расположенной в горном районе Пьин У Лвин, сообщает портал. На борту находились 16 человек, 12 из них погибли, говорится в сообщении.Информацией о причинах падения самолета портал в настоящее время не располагает.Другой оппозиционный портал "Миззима" сообщает в Facebook о 8 погибших. По сведениям портала, самолет принадлежал ВВС Мьянмы и вылетел из аэропорта Нейпьидо. Катастрофа произошла в тяжелых погодных условиях. На борту самолета могли быть высокопоставленные военные, говорится в сообщении.
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бангкок, мьянма, нейпьидо, мандалай (город), в мире

СМИ: в Мьянме 12 человек погибли в результате крушения самолета ВВС

07:11 10.06.2021 (обновлено: 07:41 10.06.2021)
 
© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Depositphotos / Free2014
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БАНГКОК, 10 июн – РИА Новости. Военно-транспортный самолет ВВС Мьянмы потерпел катастрофу в горном районе неподалеку от города Мандалая в Мьянме, 12 человек погибли, сообщает в четверг мьянманский оппозиционный новостной портал "Иравади" на своей странице в Facebook.
Катастрофа произошла недалеко от военной базы, расположенной в горном районе Пьин У Лвин, сообщает портал. На борту находились 16 человек, 12 из них погибли, говорится в сообщении.
Информацией о причинах падения самолета портал в настоящее время не располагает.
Другой оппозиционный портал "Миззима" сообщает в Facebook о 8 погибших. По сведениям портала, самолет принадлежал ВВС Мьянмы и вылетел из аэропорта Нейпьидо. Катастрофа произошла в тяжелых погодных условиях. На борту самолета могли быть высокопоставленные военные, говорится в сообщении.
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БангкокМьянмаНейпьидоМандалай (город)В мире
 
 
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