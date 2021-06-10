https://ria.ru/20210610/moskva-1736458812.html

Более 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в непогоду

Более 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в непогоду - РИА Новости, 10.06.2021

Более 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в непогоду

Порядка 300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока дежурят в Москве в непогоду, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:14

2021-06-10T14:14

2021-06-10T14:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

россия

городское хозяйство москвы

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Порядка 300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока дежурят в Москве в непогоду, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что около трети от месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие трое суток, больше всего - в четверг и пятницу, к выходным ситуация улучшится, дожди приобретут локальный характер.Отмечается, что специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем – остановки общественного транспорта, низинные места.

https://ria.ru/20210610/elektrozavodskaya-1736402038.html

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2021

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россия, городское хозяйство москвы, евгений тишковец, москва, общество