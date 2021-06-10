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Более 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в непогоду
Более 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в непогоду - РИА Новости, 10.06.2021
Более 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в непогоду
Порядка 300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока дежурят в Москве в непогоду, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:14
2021-06-10T14:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
городское хозяйство москвы
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Порядка 300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока дежурят в Москве в непогоду, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что около трети от месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие трое суток, больше всего - в четверг и пятницу, к выходным ситуация улучшится, дожди приобретут локальный характер.Отмечается, что специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем – остановки общественного транспорта, низинные места.
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россия, городское хозяйство москвы, евгений тишковец, москва, общество

Более 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в непогоду

14:14 10.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВодосточный коллектор реки Неглинной
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Порядка 300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока дежурят в Москве в непогоду, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что около трети от месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие трое суток, больше всего - в четверг и пятницу, к выходным ситуация улучшится, дожди приобретут локальный характер.
"С 9 утра в некоторых районах столицы выпало до 8 миллиметров осадков. Наибольшее количество зафиксировано на западе города. Дождь продлится до конца дня. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем – остановки общественного транспорта, низинные места.
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