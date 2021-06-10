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Роскачество нашло в мороженом плесень и признаки фальсификации
Роскачество нашло в мороженом плесень и признаки фальсификации - РИА Новости, 10.06.2021
Роскачество нашло в мороженом плесень и признаки фальсификации
Ряд торговых марок шоколадного пломбира в РФ может содержать растительные жиры, кроме того, в некоторых образцах были обнаружены дрожжи и плесень, говорится в... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:30
2021-06-10T09:30
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ряд торговых марок шоколадного пломбира в РФ может содержать растительные жиры, кроме того, в некоторых образцах были обнаружены дрожжи и плесень, говорится в сообщении АНО "Российская система качества" (Роскачество).Эксперты проверили 20 торговых марок мороженого: 19 - российского производства, одна - белорусского. "Результаты исследования показали, что из двадцати марок шоколадного пломбира продукция трех обладает признаками фальсификации, то есть высока вероятность, что при изготовлении этого мороженого производитель использовал ингредиенты с растительными жирами", - говорится в сообщении.Эксперты также исследовали все мороженое на наличие дрожжей и плесени, которые не нормируются российским законодательством, и обнаружили в четырех пломбирах незначительное количество дрожжей, а еще в двух — плесени. Претензии были к консистенции и внешнему виду мороженого, а также качеству вафельного стаканчика и несоответствию информации на упаковке.Между тем, Роскачество не выявило нарушений по содержанию тяжелых металлов, радионуклидов, бактерий группы кишечной палочки и антибиотиков даже в следовых количествах. Всего высокую оценку получили пять торговых марок, а наиболее вкусными признаны три образца. "Большинство производителей мороженого все же используют качественное молочное сырье и не заменяют молочный жир растительным", - заключают эксперты.
https://ria.ru/20210529/morozhenoe-1734694098.html
https://ria.ru/20210609/morozhenoe-1736225056.html
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россия, роскачество, общество

Роскачество нашло в мороженом плесень и признаки фальсификации

09:30 10.06.2021
 
© Pixabay / Pixabay/RitaEМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Pixabay / Pixabay/RitaE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ряд торговых марок шоколадного пломбира в РФ может содержать растительные жиры, кроме того, в некоторых образцах были обнаружены дрожжи и плесень, говорится в сообщении АНО "Российская система качества" (Роскачество).
Эксперты проверили 20 торговых марок мороженого: 19 - российского производства, одна - белорусского. "Результаты исследования показали, что из двадцати марок шоколадного пломбира продукция трех обладает признаками фальсификации, то есть высока вероятность, что при изготовлении этого мороженого производитель использовал ингредиенты с растительными жирами", - говорится в сообщении.
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Эксперты также исследовали все мороженое на наличие дрожжей и плесени, которые не нормируются российским законодательством, и обнаружили в четырех пломбирах незначительное количество дрожжей, а еще в двух — плесени. Претензии были к консистенции и внешнему виду мороженого, а также качеству вафельного стаканчика и несоответствию информации на упаковке.
Между тем, Роскачество не выявило нарушений по содержанию тяжелых металлов, радионуклидов, бактерий группы кишечной палочки и антибиотиков даже в следовых количествах. Всего высокую оценку получили пять торговых марок, а наиболее вкусными признаны три образца. "Большинство производителей мороженого все же используют качественное молочное сырье и не заменяют молочный жир растительным", - заключают эксперты.
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