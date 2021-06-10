https://ria.ru/20210610/morozhenoe-1736399102.html

Роскачество нашло в мороженом плесень и признаки фальсификации

Роскачество нашло в мороженом плесень и признаки фальсификации - РИА Новости, 10.06.2021

Роскачество нашло в мороженом плесень и признаки фальсификации

Ряд торговых марок шоколадного пломбира в РФ может содержать растительные жиры, кроме того, в некоторых образцах были обнаружены дрожжи и плесень, говорится в... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T09:30

2021-06-10T09:30

2021-06-10T09:30

россия

роскачество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595162996_0:2:1920:1082_1920x0_80_0_0_8d18b602b33c6ba1d058679435e5ac77.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ряд торговых марок шоколадного пломбира в РФ может содержать растительные жиры, кроме того, в некоторых образцах были обнаружены дрожжи и плесень, говорится в сообщении АНО "Российская система качества" (Роскачество).Эксперты проверили 20 торговых марок мороженого: 19 - российского производства, одна - белорусского. "Результаты исследования показали, что из двадцати марок шоколадного пломбира продукция трех обладает признаками фальсификации, то есть высока вероятность, что при изготовлении этого мороженого производитель использовал ингредиенты с растительными жирами", - говорится в сообщении.Эксперты также исследовали все мороженое на наличие дрожжей и плесени, которые не нормируются российским законодательством, и обнаружили в четырех пломбирах незначительное количество дрожжей, а еще в двух — плесени. Претензии были к консистенции и внешнему виду мороженого, а также качеству вафельного стаканчика и несоответствию информации на упаковке.Между тем, Роскачество не выявило нарушений по содержанию тяжелых металлов, радионуклидов, бактерий группы кишечной палочки и антибиотиков даже в следовых количествах. Всего высокую оценку получили пять торговых марок, а наиболее вкусными признаны три образца. "Большинство производителей мороженого все же используют качественное молочное сырье и не заменяют молочный жир растительным", - заключают эксперты.

https://ria.ru/20210529/morozhenoe-1734694098.html

https://ria.ru/20210609/morozhenoe-1736225056.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роскачество, общество