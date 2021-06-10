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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210610/molniya-1736495024.html
В Тульской области росгвардейцы спасли семью из загоревшегося дома
В Тульской области росгвардейцы спасли семью из загоревшегося дома - РИА Новости, 10.06.2021
В Тульской области росгвардейцы спасли семью из загоревшегося дома
В Тульской области росгвардейцы спасли женщину с ребенком из горящего дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:42
2021-06-10T18:46
хорошие новости
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тульская область
происшествия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Тульской области росгвардейцы спасли женщину с ребенком из горящего дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.Инцидент произошел накануне в деревне Маслово. Патруль, проезжавший мимо, заметил возгорание на чердаке частного дома. Росгвардейцы вызвали пожарных, а сами вывели из дома жильцов."В результате сержант полиции Артем Паничев и младший сержант полиции Александр Силаев эвакуировали женщину и ее восьмилетнюю дочь. Никто из них не пострадал", — добавили в пресс-службе.Пожар потушили прибывшие спасатели. По предварительным данным, чердак загорелся из-за удара молнии.
https://ria.ru/20210609/pozhar-1736255494.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тульская область, происшествия

В Тульской области росгвардейцы спасли семью из загоревшегося дома

16:42 10.06.2021 (обновлено: 18:46 10.06.2021)
 
© РосгвардияСотрудники Росгвардии, спасшие семью из горящего дома в деревне Маслово Тульской области. Кадр видео
Сотрудники Росгвардии, спасшие семью из горящего дома в деревне Маслово Тульской области. Кадр видео
© Росгвардия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Тульской области росгвардейцы спасли женщину с ребенком из горящего дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Инцидент произошел накануне в деревне Маслово. Патруль, проезжавший мимо, заметил возгорание на чердаке частного дома. Росгвардейцы вызвали пожарных, а сами вывели из дома жильцов.
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"В результате сержант полиции Артем Паничев и младший сержант полиции Александр Силаев эвакуировали женщину и ее восьмилетнюю дочь. Никто из них не пострадал", — добавили в пресс-службе.
Пожар потушили прибывшие спасатели. По предварительным данным, чердак загорелся из-за удара молнии.
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Хорошие новостиФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тульская областьПроисшествия
 
 
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