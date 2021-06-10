https://ria.ru/20210610/medvezhonok-1736388249.html

В Приморье спасли осиротевшего гималайского медвежонка

В Приморье спасли осиротевшего гималайского медвежонка - РИА Новости, 10.06.2021

В Приморье спасли осиротевшего гималайского медвежонка

Сотрудники охотнадзора изъяли у жителей села в Приморье гималайского медвежонка-сироту, сообщает Центр реабилитации тигров и других редких животных. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T03:38

2021-06-10T03:38

2021-06-10T09:00

хорошие новости

россия

владивосток

медведь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598532359_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_546136deab83320867bc610e587ff97a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн — РИА Новости. Сотрудники охотнадзора изъяли у жителей села в Приморье гималайского медвежонка-сироту, сообщает Центр реабилитации тигров и других редких животных.Сейчас медведица находится в карантинном вольере, позже ее выпустят к группе из шести медвежат. Некоторых из них подкинули к воротам "Тигра", некоторых спас охотнадзор или нашли местные жители.Центр "Тигр" создали в 2012 году. Там прошли реабилитацию более десяти тигров и один африканский лев, а также медвежата-сироты и другие дикие животные и птицы, которых спасают местные жители. После восстановления многих из них выпускают в дикую природу.

https://ria.ru/20210609/tigr-1736232819.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владивосток, медведь, общество