https://ria.ru/20210610/medvezhonok-1736388249.html
В Приморье спасли осиротевшего гималайского медвежонка
В Приморье спасли осиротевшего гималайского медвежонка - РИА Новости, 10.06.2021
В Приморье спасли осиротевшего гималайского медвежонка
Сотрудники охотнадзора изъяли у жителей села в Приморье гималайского медвежонка-сироту, сообщает Центр реабилитации тигров и других редких животных. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T03:38
2021-06-10T03:38
2021-06-10T09:00
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн — РИА Новости. Сотрудники охотнадзора изъяли у жителей села в Приморье гималайского медвежонка-сироту, сообщает Центр реабилитации тигров и других редких животных.Сейчас медведица находится в карантинном вольере, позже ее выпустят к группе из шести медвежат. Некоторых из них подкинули к воротам "Тигра", некоторых спас охотнадзор или нашли местные жители.Центр "Тигр" создали в 2012 году. Там прошли реабилитацию более десяти тигров и один африканский лев, а также медвежата-сироты и другие дикие животные и птицы, которых спасают местные жители. После восстановления многих из них выпускают в дикую природу.
https://ria.ru/20210609/tigr-1736232819.html
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