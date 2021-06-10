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Хорошие новости
https://ria.ru/20210610/magadan-1736512525.html
В Магадане спасли детеныша нерпы, оказавшегося на берегу при отливе
В Магадане спасли детеныша нерпы, оказавшегося на берегу при отливе - РИА Новости, 10.06.2021
В Магадане спасли детеныша нерпы, оказавшегося на берегу при отливе
Сотрудник магаданского главка МЧС России спас детеныша нерпы, рассказали РИА Новости в региональном главке ведомства. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:50
2021-06-10T19:00
хорошие новости
россия
охотское море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магаданская область
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сотрудник магаданского главка МЧС России спас детеныша нерпы, рассказали РИА Новости в региональном главке ведомства."Детеныш нерпы 10 июня оказался на берегу Охотского моря в районе Кедрового ключа во время отлива и не смог самостоятельно добраться до воды", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что заместитель начальника управления главка МЧС по Магаданской области Виталий Прокопьев ехал вечером на дачу и увидел маленького нерпенка, который беспомощно барахтался между огромных валунов и не мог вернуться в родную среду обитания."Вероятно, на берегу он оказался уже давно. Почуяв легкую добычу, возле малыша начали собираться лисы и вороны, готовые растерзать беззащитное животное", — приводит пресс-служба слова Прокопьева.Убедившись, что у нерпенка нет травм, спасатель завернув его в одеяло и донес до большой воды. Животное некоторое время плавало вокруг мужчины, а затем уплыло в открытое море.
https://ria.ru/20210610/medvezhonok-1736388249.html
https://ria.ru/20210609/spasateli-1736251292.html
россия
охотское море
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россия, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магаданская область

В Магадане спасли детеныша нерпы, оказавшегося на берегу при отливе

17:50 10.06.2021 (обновлено: 19:00 10.06.2021)
 
© МЧС РоссииСотрудник МЧС России Виталий Прокопьев выпускает в Охотское море спасенного детеныша нерпы. Кадр из видео
Сотрудник МЧС России Виталий Прокопьев выпускает в Охотское море спасенного детеныша нерпы. Кадр из видео
© МЧС России
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сотрудник магаданского главка МЧС России спас детеныша нерпы, рассказали РИА Новости в региональном главке ведомства.
"Детеныш нерпы 10 июня оказался на берегу Охотского моря в районе Кедрового ключа во время отлива и не смог самостоятельно добраться до воды", — сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что заместитель начальника управления главка МЧС по Магаданской области Виталий Прокопьев ехал вечером на дачу и увидел маленького нерпенка, который беспомощно барахтался между огромных валунов и не мог вернуться в родную среду обитания.
"Вероятно, на берегу он оказался уже давно. Почуяв легкую добычу, возле малыша начали собираться лисы и вороны, готовые растерзать беззащитное животное", — приводит пресс-служба слова Прокопьева.
Убедившись, что у нерпенка нет травм, спасатель завернув его в одеяло и донес до большой воды. Животное некоторое время плавало вокруг мужчины, а затем уплыло в открытое море.
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Хорошие новостиРоссияОхотское мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Магаданская область
 
 
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