https://ria.ru/20210610/magadan-1736512525.html

В Магадане спасли детеныша нерпы, оказавшегося на берегу при отливе

В Магадане спасли детеныша нерпы, оказавшегося на берегу при отливе - РИА Новости, 10.06.2021

В Магадане спасли детеныша нерпы, оказавшегося на берегу при отливе

Сотрудник магаданского главка МЧС России спас детеныша нерпы, рассказали РИА Новости в региональном главке ведомства. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T17:50

2021-06-10T17:50

2021-06-10T19:00

хорошие новости

россия

охотское море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

магаданская область

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сотрудник магаданского главка МЧС России спас детеныша нерпы, рассказали РИА Новости в региональном главке ведомства."Детеныш нерпы 10 июня оказался на берегу Охотского моря в районе Кедрового ключа во время отлива и не смог самостоятельно добраться до воды", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что заместитель начальника управления главка МЧС по Магаданской области Виталий Прокопьев ехал вечером на дачу и увидел маленького нерпенка, который беспомощно барахтался между огромных валунов и не мог вернуться в родную среду обитания."Вероятно, на берегу он оказался уже давно. Почуяв легкую добычу, возле малыша начали собираться лисы и вороны, готовые растерзать беззащитное животное", — приводит пресс-служба слова Прокопьева.Убедившись, что у нерпенка нет травм, спасатель завернув его в одеяло и донес до большой воды. Животное некоторое время плавало вокруг мужчины, а затем уплыло в открытое море.

https://ria.ru/20210610/medvezhonok-1736388249.html

https://ria.ru/20210609/spasateli-1736251292.html

россия

охотское море

магаданская область

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2021

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россия, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магаданская область