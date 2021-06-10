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В "Лужниках" с начала реконструкции построили 22 объекта
В "Лужниках" с начала реконструкции построили 22 объекта - РИА Новости, 10.06.2021
В "Лужниках" с начала реконструкции построили 22 объекта
На территории спорткомплекса "Лужники" с начала реконструкции построили уже 22 объекта, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:58
2021-06-10T10:05
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 10 июн - РИА Недвижимость. На территории спорткомплекса "Лужники" с начала реконструкции построили уже 22 объекта, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.По словам заммэра, сегодня продолжаются работы на 11 объектах, из которых девять – объекты нового строительства."Возводятся четыре спортивных сооружения и семь инфраструктурных. Так, продолжается строительство Ледового дворца "Кристалл", теннисного центра, Международного центра самбо и центра бокса, пяти павильонов общественного питания и спортивно-оздоровительного центра. Также ведётся реконструкция универсального спортивного зала "Дружба" и сервисного центра уличных видов спорта", – добавил Бочкарёв.Он выразил уверенность, что с окончанием реализации этих проектов авторитет "Лужников" как площадки для проведения самых престижных международных соревнований и событий мирового уровня только укрепится, а москвичи получат новую качественную инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом.
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва

В "Лужниках" с начала реконструкции построили 22 объекта

09:58 10.06.2021 (обновлено: 10:05 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧеловек на крыше
Человек на крыше - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Недвижимость. На территории спорткомплекса "Лужники" с начала реконструкции построили уже 22 объекта, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"Олимпийский комплекс "Лужники" – крупнейший спортивный кластер столицы. За последние годы проведена грандиозная работа по обновлению инфраструктуры комплекса: построено и реконструировано 22 объекта, включая саму Большую спортивную арену. Также на территории спорткомплекса возведены и другие знаковые объекты – например, Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики", – отметил он.
По словам заммэра, сегодня продолжаются работы на 11 объектах, из которых девять – объекты нового строительства.
"Возводятся четыре спортивных сооружения и семь инфраструктурных. Так, продолжается строительство Ледового дворца "Кристалл", теннисного центра, Международного центра самбо и центра бокса, пяти павильонов общественного питания и спортивно-оздоровительного центра. Также ведётся реконструкция универсального спортивного зала "Дружба" и сервисного центра уличных видов спорта", – добавил Бочкарёв.
Он выразил уверенность, что с окончанием реализации этих проектов авторитет "Лужников" как площадки для проведения самых престижных международных соревнований и событий мирового уровня только укрепится, а москвичи получат новую качественную инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом.
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