https://ria.ru/20210610/luzhniki-1736405417.html

В "Лужниках" с начала реконструкции построили 22 объекта

В "Лужниках" с начала реконструкции построили 22 объекта - РИА Новости, 10.06.2021

В "Лужниках" с начала реконструкции построили 22 объекта

На территории спорткомплекса "Лужники" с начала реконструкции построили уже 22 объекта, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T09:58

2021-06-10T09:58

2021-06-10T10:05

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595502903_0:257:3063:1980_1920x0_80_0_0_79b44ff3ed008385f3f62f11d4af240e.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Недвижимость. На территории спорткомплекса "Лужники" с начала реконструкции построили уже 22 объекта, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.По словам заммэра, сегодня продолжаются работы на 11 объектах, из которых девять – объекты нового строительства."Возводятся четыре спортивных сооружения и семь инфраструктурных. Так, продолжается строительство Ледового дворца "Кристалл", теннисного центра, Международного центра самбо и центра бокса, пяти павильонов общественного питания и спортивно-оздоровительного центра. Также ведётся реконструкция универсального спортивного зала "Дружба" и сервисного центра уличных видов спорта", – добавил Бочкарёв.Он выразил уверенность, что с окончанием реализации этих проектов авторитет "Лужников" как площадки для проведения самых престижных международных соревнований и событий мирового уровня только укрепится, а москвичи получат новую качественную инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом.

https://ria.ru/20210402/sportzal-1603971825.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва