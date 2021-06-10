https://ria.ru/20210610/luzhniki-1736405417.html
В "Лужниках" с начала реконструкции построили 22 объекта
В "Лужниках" с начала реконструкции построили 22 объекта - РИА Новости, 10.06.2021
В "Лужниках" с начала реконструкции построили 22 объекта
На территории спорткомплекса "Лужники" с начала реконструкции построили уже 22 объекта, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:58
2021-06-10T09:58
2021-06-10T10:05
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595502903_0:257:3063:1980_1920x0_80_0_0_79b44ff3ed008385f3f62f11d4af240e.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Недвижимость. На территории спорткомплекса "Лужники" с начала реконструкции построили уже 22 объекта, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.По словам заммэра, сегодня продолжаются работы на 11 объектах, из которых девять – объекты нового строительства."Возводятся четыре спортивных сооружения и семь инфраструктурных. Так, продолжается строительство Ледового дворца "Кристалл", теннисного центра, Международного центра самбо и центра бокса, пяти павильонов общественного питания и спортивно-оздоровительного центра. Также ведётся реконструкция универсального спортивного зала "Дружба" и сервисного центра уличных видов спорта", – добавил Бочкарёв.Он выразил уверенность, что с окончанием реализации этих проектов авторитет "Лужников" как площадки для проведения самых престижных международных соревнований и событий мирового уровня только укрепится, а москвичи получат новую качественную инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом.
https://ria.ru/20210402/sportzal-1603971825.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595502903_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_50b859cd7dfd03b43c38e331aa953e98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
МОСКВА, 10 июн - РИА Недвижимость.
На территории спорткомплекса "Лужники" с начала реконструкции построили уже 22 объекта, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв
.
"Олимпийский комплекс "Лужники" – крупнейший спортивный кластер столицы. За последние годы проведена грандиозная работа по обновлению инфраструктуры комплекса: построено и реконструировано 22 объекта, включая саму Большую спортивную арену. Также на территории спорткомплекса возведены и другие знаковые объекты – например, Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики", – отметил он.
По словам заммэра, сегодня продолжаются работы на 11 объектах, из которых девять – объекты нового строительства.
"Возводятся четыре спортивных сооружения и семь инфраструктурных. Так, продолжается строительство Ледового дворца "Кристалл", теннисного центра, Международного центра самбо и центра бокса, пяти павильонов общественного питания и спортивно-оздоровительного центра. Также ведётся реконструкция универсального спортивного зала "Дружба" и сервисного центра уличных видов спорта", – добавил Бочкарёв.
Он выразил уверенность, что с окончанием реализации этих проектов авторитет "Лужников" как площадки для проведения самых престижных международных соревнований и событий мирового уровня только укрепится, а москвичи получат новую качественную инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом.