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В Ростовской области займутся сохранением лесополос
В Ростовской области займутся сохранением лесополос - РИА Новости, 10.06.2021
В Ростовской области займутся сохранением лесополос
Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли в окончательном чтении закон о сохранении и развитии защитных лесных насаждений в регионе,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:46
2021-06-10T11:46
2021-06-10T11:46
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли в окончательном чтении закон о сохранении и развитии защитных лесных насаждений в регионе, передает корреспондент РИА Новости.По данным областных законодателей, после распада СССР и выхода указа о разделе земель сельхозназначения лесополосы оказались не учтены ни в лесонасаждениях, ни в землях сельскохозяйственного назначения. Формально защитные полосы остались в федеральной собственности, но механизм их содержания не был регламентирован.После неоднократных обращений областного парламента на федеральный уровень, в 2017 году лесополосы были переданы в ведение субъектов федерации. В том же году региональный закон о сохранении лесополос был принят в первом чтении. В четверг парламентарии утвердили его в окончательной редакции.Он отметил, что данная тема имеет стратегическое для региона значение. "Это не только защита от эрозии почв, возможность получать лучший урожай в сельском хозяйстве, но это и возможность предотвращать пылевые бури. Это дополнительные условия для более экологичной обстановки", - заключил он.По материалам лесоинвентаризации, проведенной в 2006 году, на территории Ростовской области защитные лесные насаждения располагались на площади в 240 тысяч гектаров, в том числе площадь полезащитные лесных полос – 125 тысяч гектаров. Большая часть насаждений находилась на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
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россия, ростовская область, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли в окончательном чтении закон о сохранении и развитии защитных лесных насаждений в регионе, передает корреспондент РИА Новости.
По данным областных законодателей, после распада СССР
и выхода указа о разделе земель сельхозназначения лесополосы оказались не учтены ни в лесонасаждениях, ни в землях сельскохозяйственного назначения. Формально защитные полосы остались в федеральной собственности, но механизм их содержания не был регламентирован.
После неоднократных обращений областного парламента на федеральный уровень, в 2017 году лесополосы были переданы в ведение субъектов федерации. В том же году региональный закон о сохранении лесополос был принят в первом чтении. В четверг парламентарии утвердили его в окончательной редакции.
"Документ предусматривает полный спектр мероприятий, направленных на формирование эффективной системы содержания и воспроизводства лесополос, снижение пагубного воздействия ветров и вод на наши почвы. Кроме того, он позволяет предусмотреть в областном бюджете средства на межевание, уход за существующими лесополосами и высадку новых", - сказал журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Он отметил, что данная тема имеет стратегическое для региона значение. "Это не только защита от эрозии почв, возможность получать лучший урожай в сельском хозяйстве, но это и возможность предотвращать пылевые бури. Это дополнительные условия для более экологичной обстановки", - заключил он.
По материалам лесоинвентаризации, проведенной в 2006 году, на территории Ростовской области
защитные лесные насаждения располагались на площади в 240 тысяч гектаров, в том числе площадь полезащитные лесных полос – 125 тысяч гектаров. Большая часть насаждений находилась на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.