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https://ria.ru/20210610/krasnogorsk-1736463710.html
Конкурс искусств ЦФО пройдет в Красногорске в выходные
Конкурс искусств ЦФО пройдет в Красногорске в выходные - РИА Новости, 10.06.2021
Конкурс искусств ЦФО пройдет в Красногорске в выходные
Молодежный окружной конкурс искусств Центрального федерального округа "Город А 2021" пройдет 12 и 13 июня в городе Красногорске Московской области, сообщает... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:36
2021-06-10T14:36
новости подмосковья
красногорск
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Молодежный окружной конкурс искусств Центрального федерального округа "Город А 2021" пройдет 12 и 13 июня в городе Красногорске Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры региона."Это первый проект в стране, который объединяет представителей традиционных видов искусства и субкультур, креативных индустрий, образования и спорта. Проект синтезирует все виды искусства и творчества: танец, театр, вокал, музыка, живопись, компьютерная графика, видеоинсталляции", - говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что три года назад участвовал всего один регион – Московская область и было 2 тысячи участников, в этом году конкурс вышел за пределы региона. За главный приз и статус "Молодежная арт-столица" 13 июня будут бороться девять сборных команд из городов Московской, Тверской, Липецкой областей, Краснодарского края и Москвы. Всего в рамках проекта Московская область встретит творцов арт-индустрий из 210 городов 59 регионов России, а также представителей из Белоруссии, Молдавии, Армении и Уганды, которые станут частью масштабного арт-пространства "Город А". Победитель получит статус "Молодежная Арт-столица" и денежный приз в размере 300 000 рублей."Темой конкурса в 2021 году является "Наука и технологии", что способствует применению современных технологий и уникальных творческих решений при создании театрализованных шоу-номеров. 12 и 13 июня Красногорск превратится в масштабный арт-кластер под открытым небом, где на 18 городских площадках в уличном пространстве пройдет творческая презентация регионов страны в различных направлениях креативных индустрий: от молодых дизайнеров до урбанистов, от городской скульптуры, живописи и уличного театра до кино, музыки и архитектуры", - следует из релиза.Подобный формат в городском пространстве позволит жителям России познакомиться с актуальными направлениями современного искусства. 13 июня одним из самых ярких событий "Город А" станет арт-карнавал "Наука искусства", добавили в ведомстве.
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красногорск

Конкурс искусств ЦФО пройдет в Красногорске в выходные

14:36 10.06.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид на город Красногорск Московской области
Вид на город Красногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Молодежный окружной конкурс искусств Центрального федерального округа "Город А 2021" пройдет 12 и 13 июня в городе Красногорске Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
"Это первый проект в стране, который объединяет представителей традиционных видов искусства и субкультур, креативных индустрий, образования и спорта. Проект синтезирует все виды искусства и творчества: танец, театр, вокал, музыка, живопись, компьютерная графика, видеоинсталляции", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе рассказали, что три года назад участвовал всего один регион – Московская область и было 2 тысячи участников, в этом году конкурс вышел за пределы региона. За главный приз и статус "Молодежная арт-столица" 13 июня будут бороться девять сборных команд из городов Московской, Тверской, Липецкой областей, Краснодарского края и Москвы. Всего в рамках проекта Московская область встретит творцов арт-индустрий из 210 городов 59 регионов России, а также представителей из Белоруссии, Молдавии, Армении и Уганды, которые станут частью масштабного арт-пространства "Город А". Победитель получит статус "Молодежная Арт-столица" и денежный приз в размере 300 000 рублей.
"Темой конкурса в 2021 году является "Наука и технологии", что способствует применению современных технологий и уникальных творческих решений при создании театрализованных шоу-номеров. 12 и 13 июня Красногорск превратится в масштабный арт-кластер под открытым небом, где на 18 городских площадках в уличном пространстве пройдет творческая презентация регионов страны в различных направлениях креативных индустрий: от молодых дизайнеров до урбанистов, от городской скульптуры, живописи и уличного театра до кино, музыки и архитектуры", - следует из релиза.
Подобный формат в городском пространстве позволит жителям России познакомиться с актуальными направлениями современного искусства. 13 июня одним из самых ярких событий "Город А" станет арт-карнавал "Наука искусства", добавили в ведомстве.
 
Новости ПодмосковьяКрасногорск
 
 
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