https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736538768.html

Проценко объяснил, почему лечить COVID-19 стало сложнее

Проценко объяснил, почему лечить COVID-19 стало сложнее - РИА Новости, 10.06.2021

Проценко объяснил, почему лечить COVID-19 стало сложнее

Сложности в лечении пациентов с коронавирусом, с которыми сталкиваются врачи, вероятнее всего связаны с появлением новых мутаций SARS-CoV-2, заявил в беседе с... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T20:23

2021-06-10T20:23

2021-06-10T22:56

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сложности в лечении пациентов с коронавирусом, с которыми сталкиваются врачи, вероятнее всего связаны с появлением новых мутаций SARS-CoV-2, заявил в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко."Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. <…> Заставляет задуматься о том, что он за эти полтора года несколько тоже изменил свое лицо", — сказал он.Медик призвал москвичей немедленно вакцинироваться."Без вакцинации мы этот замкнутый круг не разорвем. <…> В Москве для этого созданы сверхдоступные условия по записи в поликлинике, без записи в пунктах вакцинации", — напомнил Проценко.В Москве за минувшие сутки выявили 5245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели более 2670 человек. Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости связан, в том числе, с тем, что люди не соблюдают меры профилактики.

https://ria.ru/20210609/moskva-1736294565.html

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