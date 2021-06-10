https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736538768.html
Проценко объяснил, почему лечить COVID-19 стало сложнее
Проценко объяснил, почему лечить COVID-19 стало сложнее - РИА Новости, 10.06.2021
Проценко объяснил, почему лечить COVID-19 стало сложнее
Сложности в лечении пациентов с коронавирусом, с которыми сталкиваются врачи, вероятнее всего связаны с появлением новых мутаций SARS-CoV-2, заявил в беседе с... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T20:23
2021-06-10T20:23
2021-06-10T22:56
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сложности в лечении пациентов с коронавирусом, с которыми сталкиваются врачи, вероятнее всего связаны с появлением новых мутаций SARS-CoV-2, заявил в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко."Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. <…> Заставляет задуматься о том, что он за эти полтора года несколько тоже изменил свое лицо", — сказал он.Медик призвал москвичей немедленно вакцинироваться."Без вакцинации мы этот замкнутый круг не разорвем. <…> В Москве для этого созданы сверхдоступные условия по записи в поликлинике, без записи в пунктах вакцинации", — напомнил Проценко.В Москве за минувшие сутки выявили 5245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели более 2670 человек. Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости связан, в том числе, с тем, что люди не соблюдают меры профилактики.
https://ria.ru/20210609/moskva-1736294565.html
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