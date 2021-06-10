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ВОЗ предупредила о распространении опасного штамма коронавируса в Европе
ВОЗ предупредила о распространении опасного штамма коронавируса в Европе - РИА Новости, 10.06.2021
ВОЗ предупредила о распространении опасного штамма коронавируса в Европе
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует распространение индийского штамма коронавируса в Европе, следует из заявления главы Европейского... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:17
2021-06-10T16:17
2021-06-10T18:01
распространение коронавируса
ханс клюге
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
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индия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует распространение индийского штамма коронавируса в Европе, следует из заявления главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.По его словам, именно этот вариант SARS-CoV-2 вызывает сейчас наибольшую обеспокоенность: он заразнее и способен поражать даже тех, у кого есть иммунитет.При этом Клюге посоветовал европейцам не пренебрегать мерами предосторожности и выразил надежду на то, что опыт в борьбе с коронавирусом поможет избежать ошибок, допущенных в начале пандемии.Штамм B.1.617, известный также как штамм с двойной мутацией, впервые выявили в штате Махараштра. По мнению специалистов, он мог стать одной из причин второй волны пандемии в Индии. В последнее время этот вариант вируса находят и в других странах.
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ханс клюге, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, евросоюз, европа, индия, в мире