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ВОЗ предупредила о распространении опасного штамма коронавируса в Европе

ВОЗ предупредила о распространении опасного штамма коронавируса в Европе - РИА Новости, 10.06.2021

ВОЗ предупредила о распространении опасного штамма коронавируса в Европе

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует распространение индийского штамма коронавируса в Европе, следует из заявления главы Европейского... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:17

2021-06-10T16:17

2021-06-10T18:01

распространение коронавируса

ханс клюге

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

евросоюз

европа

индия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует распространение индийского штамма коронавируса в Европе, следует из заявления главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.По его словам, именно этот вариант SARS-CoV-2 вызывает сейчас наибольшую обеспокоенность: он заразнее и способен поражать даже тех, у кого есть иммунитет.При этом Клюге посоветовал европейцам не пренебрегать мерами предосторожности и выразил надежду на то, что опыт в борьбе с коронавирусом поможет избежать ошибок, допущенных в начале пандемии.Штамм B.1.617, известный также как штамм с двойной мутацией, впервые выявили в штате Махараштра. По мнению специалистов, он мог стать одной из причин второй волны пандемии в Индии. В последнее время этот вариант вируса находят и в других странах.

европа

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханс клюге, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, евросоюз, европа, индия, в мире