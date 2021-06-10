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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736475648.html
Все массовые мероприятия в Приангарье переносят из-за ситуации с COVID-19
Все массовые мероприятия в Приангарье переносят из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2021
Все массовые мероприятия в Приангарье переносят из-за ситуации с COVID-19
Проведение всех культурно-массовых мероприятий в Иркутской области переносят на более поздний срок из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:25
2021-06-10T15:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
игорь кобзев
здоровье - общество
иркутская область
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ИРКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Проведение всех культурно-массовых мероприятий в Иркутской области переносят на более поздний срок из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.В Приангарье вводят дополнительные ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Количество положительных тестов на COVID-19 в конце мая – начале июня увеличилось более чем на 15%. Почти в два раза чаще болезнь протекает с проявлениями пневмонии. Указом губернатора Приангарья Игоря Кобзева главам муниципальных образований рекомендовано ограничить проведение культурно-массовых мероприятий. Решение принято в соответствии с рекомендациями СПЭК."Культурно-массовые мероприятия отменять не будем. Но перенести их нужно. Это необходимо для того, чтобы не уйти в жесткие ограничения", - приводит пресс-служба слова губернатора.Игорь Кобзев также отметил, что необходимо планомерно готовиться к увеличению количества заболевших и подготовить коечный фонд.
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коронавирус в россии, игорь кобзев, здоровье - общество, иркутская область

Все массовые мероприятия в Приангарье переносят из-за ситуации с COVID-19

15:25 10.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкШлагбаум на въезде на территорию Иркутской областной инфекционной больницы
Шлагбаум на въезде на территорию Иркутской областной инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Проведение всех культурно-массовых мероприятий в Иркутской области переносят на более поздний срок из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Приангарье вводят дополнительные ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Количество положительных тестов на COVID-19 в конце мая – начале июня увеличилось более чем на 15%. Почти в два раза чаще болезнь протекает с проявлениями пневмонии. Указом губернатора Приангарья Игоря Кобзева главам муниципальных образований рекомендовано ограничить проведение культурно-массовых мероприятий. Решение принято в соответствии с рекомендациями СПЭК.
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 21:43В России
В Иркутской области пункты вакцинации от COVID открыли в садоводствах
"Культурно-массовые мероприятия отменять не будем. Но перенести их нужно. Это необходимо для того, чтобы не уйти в жесткие ограничения", - приводит пресс-служба слова губернатора.
Игорь Кобзев также отметил, что необходимо планомерно готовиться к увеличению количества заболевших и подготовить коечный фонд.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииИгорь КобзевЗдоровье - ОбществоИркутская область
 
 
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