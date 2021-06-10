https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736475648.html

Все массовые мероприятия в Приангарье переносят из-за ситуации с COVID-19

Все массовые мероприятия в Приангарье переносят из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2021

Все массовые мероприятия в Приангарье переносят из-за ситуации с COVID-19

Проведение всех культурно-массовых мероприятий в Иркутской области переносят на более поздний срок из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:25

2021-06-10T15:25

2021-06-10T15:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

игорь кобзев

здоровье - общество

иркутская область

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ИРКУТСК, 10 июн - РИА Новости. Проведение всех культурно-массовых мероприятий в Иркутской области переносят на более поздний срок из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.В Приангарье вводят дополнительные ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Количество положительных тестов на COVID-19 в конце мая – начале июня увеличилось более чем на 15%. Почти в два раза чаще болезнь протекает с проявлениями пневмонии. Указом губернатора Приангарья Игоря Кобзева главам муниципальных образований рекомендовано ограничить проведение культурно-массовых мероприятий. Решение принято в соответствии с рекомендациями СПЭК."Культурно-массовые мероприятия отменять не будем. Но перенести их нужно. Это необходимо для того, чтобы не уйти в жесткие ограничения", - приводит пресс-служба слова губернатора.Игорь Кобзев также отметил, что необходимо планомерно готовиться к увеличению количества заболевших и подготовить коечный фонд.

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733899014.html

иркутская область

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коронавирус в россии, игорь кобзев, здоровье - общество, иркутская область