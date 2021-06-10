https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736427717.html

В Москве за сутки госпитализировали 1415 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1415 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1415 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1415 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:45

2021-06-10T11:45

2021-06-10T11:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1415 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице."В столице выздоровел еще 2671 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 084 914. В Москве выявлено 5245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1415 человек", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в столице скончались 63 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210610/indiya-1736399684.html

москва

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2021

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