https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736424603.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в пяти регионах РФ - 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:33

2021-06-10T11:33

2021-06-10T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

магаданская область

республика адыгея

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в пяти регионах РФ - 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания - 0,05%, 2. Республика Адыгея, Чеченская Республика - 0,06%", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,07% отмечен в Магаданской области и Камчатском крае.

https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736259477.html

россия

магаданская область

республика адыгея

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, магаданская область, республика адыгея, общество