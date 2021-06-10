https://ria.ru/20210610/koronavirus-1736424603.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в пяти регионах РФ - 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:33
2021-06-10T11:33
2021-06-10T11:33
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в пяти регионах РФ - 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания - 0,05%, 2. Республика Адыгея, Чеченская Республика - 0,06%", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,07% отмечен в Магаданской области и Камчатском крае.
https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736259477.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, магаданская область, республика адыгея, общество