https://ria.ru/20210610/konflikt-1736435809.html

В Удмуртии пожилой мужчина выстрелил в соперника из-за ревности

В Удмуртии пожилой мужчина выстрелил в соперника из-за ревности - РИА Новости, 10.06.2021

В Удмуртии пожилой мужчина выстрелил в соперника из-за ревности

Двое пожилых мужчин госпитализированы в Удмуртии после конфликта на почве ревности, в ходе которого один из них получил огнестрельные раны, а другой – ножевое... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:12

2021-06-10T12:12

2021-06-10T12:12

россия

следственный комитет россии (ск рф)

глазов

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Двое пожилых мужчин госпитализированы в Удмуртии после конфликта на почве ревности, в ходе которого один из них получил огнестрельные раны, а другой – ножевое ранение, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следствием установлено, что днем 9 июня 60-летний житель города Глазова пришел с огнестрельным оружием в дом 65-летнего потерпевшего и несколько раз выстрелил в него, ранив в грудь, живот и плечи. Потерпевший оказал нападавшему активное сопротивление, нанеся ему удар кухонным ножом в живот."После совершения преступления злоумышленник попытался скрыться на территории Юкаменского района, где был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время оба мужчины госпитализированы в медицинское учреждение. Причиной совершения преступления послужила ревность", - говорится в сообщении регионального СУСК.Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Допрошены соседи, врачи скорой помощи, назначены судебно-медицинские экспертизы, комплексная психолого-психиатрическая, биологическая, молекулярно-генетическая, баллистическая экспертизы.

https://ria.ru/20210607/draka-1735989077.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), глазов, происшествия