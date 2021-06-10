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В Удмуртии пожилой мужчина выстрелил в соперника из-за ревности
В Удмуртии пожилой мужчина выстрелил в соперника из-за ревности - РИА Новости, 10.06.2021
В Удмуртии пожилой мужчина выстрелил в соперника из-за ревности
Двое пожилых мужчин госпитализированы в Удмуртии после конфликта на почве ревности, в ходе которого один из них получил огнестрельные раны, а другой – ножевое... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:12
2021-06-10T12:12
россия
следственный комитет россии (ск рф)
глазов
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Двое пожилых мужчин госпитализированы в Удмуртии после конфликта на почве ревности, в ходе которого один из них получил огнестрельные раны, а другой – ножевое ранение, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следствием установлено, что днем 9 июня 60-летний житель города Глазова пришел с огнестрельным оружием в дом 65-летнего потерпевшего и несколько раз выстрелил в него, ранив в грудь, живот и плечи. Потерпевший оказал нападавшему активное сопротивление, нанеся ему удар кухонным ножом в живот."После совершения преступления злоумышленник попытался скрыться на территории Юкаменского района, где был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время оба мужчины госпитализированы в медицинское учреждение. Причиной совершения преступления послужила ревность", - говорится в сообщении регионального СУСК.Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Допрошены соседи, врачи скорой помощи, назначены судебно-медицинские экспертизы, комплексная психолого-психиатрическая, биологическая, молекулярно-генетическая, баллистическая экспертизы.
https://ria.ru/20210607/draka-1735989077.html
россия
глазов
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россия, следственный комитет россии (ск рф), глазов, происшествия

В Удмуртии пожилой мужчина выстрелил в соперника из-за ревности

12:12 10.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн — РИА Новости. Двое пожилых мужчин госпитализированы в Удмуртии после конфликта на почве ревности, в ходе которого один из них получил огнестрельные раны, а другой – ножевое ранение, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием установлено, что днем 9 июня 60-летний житель города Глазова пришел с огнестрельным оружием в дом 65-летнего потерпевшего и несколько раз выстрелил в него, ранив в грудь, живот и плечи. Потерпевший оказал нападавшему активное сопротивление, нанеся ему удар кухонным ножом в живот.
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"После совершения преступления злоумышленник попытался скрыться на территории Юкаменского района, где был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время оба мужчины госпитализированы в медицинское учреждение. Причиной совершения преступления послужила ревность", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Допрошены соседи, врачи скорой помощи, назначены судебно-медицинские экспертизы, комплексная психолого-психиатрическая, биологическая, молекулярно-генетическая, баллистическая экспертизы.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ГлазовПроисшествия
 
 
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