https://ria.ru/20210610/kochnev-1736492294.html

Экс-гендиректор "ВИМ-Авиа" получил срок за аферы и вышел на свободу

Экс-гендиректор "ВИМ-Авиа" получил срок за аферы и вышел на свободу - РИА Новости, 10.06.2021

Экс-гендиректор "ВИМ-Авиа" получил срок за аферы и вышел на свободу

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии экс-гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева по делу о мошенничестве и... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:32

2021-06-10T16:32

2021-06-10T16:39

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

генеральная прокуратура рф

москва

люксембург (государство)

происшествия

вим-авиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150588/97/1505889750_0:92:3098:1835_1920x0_80_0_0_92c5517334cf2d3bc4ecc51d0e132f21.jpg

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии экс-гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева по делу о мошенничестве и злоупотреблении – однако тот уже отбыл наказание и ввиду этого освобожден, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ущерб от махинаций следствие оценило в 1,6 миллиарда рублей."Кочневу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года восемь месяцев общего режима со штрафом 600 тысяч рублей. Время содержание под стражей и домашним арестом зачтены в срок лишения свободы, в связи с чем приговор в части … лишения свободы суд решил в исполнение не приводить в связи с фактическим отбытием", - рассказал собеседник агентства.Бывшего главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву суд в свою очередь приговорил к 3,5 годам колонии и также освободил "в связи с фактическим отбытием наказания".В то же время обоим фигурантам два года нельзя будет занимать руководящие должности.По версии следствия, владелец разорившейся авиакомпании Рашид Мурсекаев вместе с генеральным и финансовым директорами, а также главбухом в 2015-2017 годы закупали топливо по завышенным ценам у подконтрольных фирм.Кроме того, в 2016 году топ-менеджеры похитили взятые в кредит 1,6 миллиарда рублей, которые авиакомпания получила на покупку авиадвигателей. Следы этих денег теряются в Люксембурге и других странах Европы, отмечали в Генпрокуратуре.Мурсекаев и его супруга Светлана (им на двоих принадлежало 100% компании) в России заочно арестованы и объявлены в розыск. На скамью подсудимых, таким образом, попали только наемные работники, а не владельцы бизнеса."ВИМ-Авиа" в 2017 году прекратила полеты, когда ее долги, по данным Росавиации, составляли около 10 миллиардов рублей. В следующем году Арбитражный суд Татарстана признал "ВИМ-Авиа" банкротом, а московский арбитраж впоследствии признал банкротами и обоих супругов Мурсекаевых.

https://realty.ria.ru/20210402/krasnoyarsk-1603990074.html

https://ria.ru/20210610/prigovor-1736463527.html

https://ria.ru/20210520/arest-1733142398.html

россия

москва

люксембург (государство)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), генеральная прокуратура рф, москва, люксембург (государство), происшествия, вим-авиа