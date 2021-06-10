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Экс-гендиректор "ВИМ-Авиа" получил срок за аферы и вышел на свободу
Экс-гендиректор "ВИМ-Авиа" получил срок за аферы и вышел на свободу - РИА Новости, 10.06.2021
Экс-гендиректор "ВИМ-Авиа" получил срок за аферы и вышел на свободу
Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии экс-гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева по делу о мошенничестве и... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:32
2021-06-10T16:39
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
генеральная прокуратура рф
москва
люксембург (государство)
происшествия
вим-авиа
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии экс-гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева по делу о мошенничестве и злоупотреблении – однако тот уже отбыл наказание и ввиду этого освобожден, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ущерб от махинаций следствие оценило в 1,6 миллиарда рублей."Кочневу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года восемь месяцев общего режима со штрафом 600 тысяч рублей. Время содержание под стражей и домашним арестом зачтены в срок лишения свободы, в связи с чем приговор в части … лишения свободы суд решил в исполнение не приводить в связи с фактическим отбытием", - рассказал собеседник агентства.Бывшего главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву суд в свою очередь приговорил к 3,5 годам колонии и также освободил "в связи с фактическим отбытием наказания".В то же время обоим фигурантам два года нельзя будет занимать руководящие должности.По версии следствия, владелец разорившейся авиакомпании Рашид Мурсекаев вместе с генеральным и финансовым директорами, а также главбухом в 2015-2017 годы закупали топливо по завышенным ценам у подконтрольных фирм.Кроме того, в 2016 году топ-менеджеры похитили взятые в кредит 1,6 миллиарда рублей, которые авиакомпания получила на покупку авиадвигателей. Следы этих денег теряются в Люксембурге и других странах Европы, отмечали в Генпрокуратуре.Мурсекаев и его супруга Светлана (им на двоих принадлежало 100% компании) в России заочно арестованы и объявлены в розыск. На скамью подсудимых, таким образом, попали только наемные работники, а не владельцы бизнеса."ВИМ-Авиа" в 2017 году прекратила полеты, когда ее долги, по данным Росавиации, составляли около 10 миллиардов рублей. В следующем году Арбитражный суд Татарстана признал "ВИМ-Авиа" банкротом, а московский арбитраж впоследствии признал банкротами и обоих супругов Мурсекаевых.
https://realty.ria.ru/20210402/krasnoyarsk-1603990074.html
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), генеральная прокуратура рф, москва, люксембург (государство), происшествия, вим-авиа

Экс-гендиректор "ВИМ-Авиа" получил срок за аферы и вышел на свободу

16:32 10.06.2021 (обновлено: 16:39 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев, подозреваемый в хищении денежных средств пассажиров, в Басманном суде Москвы. 29 сентября 2017
Генеральный директор авиакомпании ВИМ-Авиа Александр Кочнев, подозреваемый в хищении денежных средств пассажиров, в Басманном суде Москвы. 29 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии экс-гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева по делу о мошенничестве и злоупотреблении – однако тот уже отбыл наказание и ввиду этого освобожден, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ущерб от махинаций следствие оценило в 1,6 миллиарда рублей.
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"Кочневу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года восемь месяцев общего режима со штрафом 600 тысяч рублей. Время содержание под стражей и домашним арестом зачтены в срок лишения свободы, в связи с чем приговор в части … лишения свободы суд решил в исполнение не приводить в связи с фактическим отбытием", - рассказал собеседник агентства.
Бывшего главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву суд в свою очередь приговорил к 3,5 годам колонии и также освободил "в связи с фактическим отбытием наказания".
В то же время обоим фигурантам два года нельзя будет занимать руководящие должности.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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По версии следствия, владелец разорившейся авиакомпании Рашид Мурсекаев вместе с генеральным и финансовым директорами, а также главбухом в 2015-2017 годы закупали топливо по завышенным ценам у подконтрольных фирм.
Кроме того, в 2016 году топ-менеджеры похитили взятые в кредит 1,6 миллиарда рублей, которые авиакомпания получила на покупку авиадвигателей. Следы этих денег теряются в Люксембурге и других странах Европы, отмечали в Генпрокуратуре.
Мурсекаев и его супруга Светлана (им на двоих принадлежало 100% компании) в России заочно арестованы и объявлены в розыск. На скамью подсудимых, таким образом, попали только наемные работники, а не владельцы бизнеса.
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"ВИМ-Авиа" в 2017 году прекратила полеты, когда ее долги, по данным Росавиации, составляли около 10 миллиардов рублей. В следующем году Арбитражный суд Татарстана признал "ВИМ-Авиа" банкротом, а московский арбитраж впоследствии признал банкротами и обоих супругов Мурсекаевых.
 
РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Генеральная прокуратура РФМоскваЛюксембург (государство)ПроисшествияВИМ-Авиа
 
 
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