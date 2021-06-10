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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210610/kino-1735697991.html
Броснан, западная мода и красные партизаны. Что идет в кино
Броснан, западная мода и красные партизаны. Что идет в кино - РИА Новости, 10.06.2021
Броснан, западная мода и красные партизаны. Что идет в кино
Боевик, притча о советских солдатах, история таинственного дизайнера и байопик про первооткрывателя британских рокеров — в кино на этой неделе. На экране... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T08:00
2021-06-10T08:09
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ирвин уэлш
николас кейдж
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Боевик, притча о советских солдатах, история таинственного дизайнера и байопик про первооткрывателя британских рокеров — в кино на этой неделе. На экране появятся Пирс Броснан, Тим Рот, Мартан Маржела, Юра Борисов. О самых интересных новинках — в материале РИА Новости.В стиле Тарантино"Красный призрак" — наверное, первый российский экшен про супергероев — партизан Великой Отечественной войны в стиле Квентина Тарантино или Гая Ричи.Действие происходит зимой 1941 года. Небольшой отряд советских солдат располагается в заброшенной деревне, рядом с которой оказывается немецкое подразделение. Выясняется, что те ищут таинственного Красного Призрака — снайпера, возникающего из ниоткуда и в одиночку истребляющего врагов. Слухи об этом сверхчеловеке пугают немцев, и они хотят его поймать. Из фильма получилась, с одной стороны, притча, а с другой — фантастический экшен под неожиданный саундтрек. Классические военные истории про "наших" и "врагов" приобретают мистический флер, разбавляются едкими шутками и заставляют по-новому взглянуть на этот жанр. Чтобы сделать героев "настоящими людьми", авторы перед съемками много общались с ветеранами, слушали их военные истории.И здесь виден отчасти фольклорный мотив: в картине показывают, как образ советского солдата стал нарицательным.А еще "Красный призрак" — это своеобразное новое прочтение жанра вестерн с отсылками к отечественным кинолентам, ирония над персонажами и трогательный гимн русскому характеру. Главные роли исполнили Юра Борисов, Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Михаил Горевой, Вольфганг Черни.Броснан, Пирс БроснанЛавры Джеймса Бонда не дают покоя Пирсу Броснану. В картине "Ограбление по-джентльменски" он вновь доказывает, что в боевиках ему нет равных.По сути, это история про современных Робин Гудов. Объединение "Команда изгоев" грабит богатых и отдает деньги бедным. К ним присоединяется самый известный вор в мире Ричард Пейс (Броснан), только что сбежавший из тюрьмы.Все вместе планируют прикарманить крупнейшее хранилище золотых слитков. Интрига в том, что его владелец Уорнер Шольц (Тим Рот) занимается незаконными делами, а по совместительству мечтает о мести своему давнему врагу Ричарду Пейсу.В фильме есть все главные атрибуты качественного экшена: погони (в пустыне), побег (из тюрьмы), роскошные локации, хорошо поставленные бои, перестрелки и мощные взрывы.Режиссеру Ренни Харлину (он, кстати, специализируется на хоррорах и работал над жутким "Перевалом Дятлова" 2013 года) удалось органично смешать жанры боевика и комедии.Но этот фильм в том числе и о семье. Главный герой Ричард налаживает отношения с дочерью и учится доверять людям. Хотя в жизни Броснан умеет это делать: когда из-за непогоды съемки перенесли из пустыни в отель, все номера люкс оказались заняты, и главная звезда позвал коллег к себе. Таким же получился и фильм: непредсказуемым, красивым и по-джентльменски стильным.Самый таинственный кутюрьеЗаглянуть за кулисы моды всегда интересно. А если речь о том, как творит знаменитый дизайнер, то этот "инсайд" становится уникальным раритетом. В картине "Маржела: своими словами" скрытный бельгийский кутюрье отвечает на вопросы о себе и работе.Свитеры из носков, топы из пластиковых пакетов для продуктов, колье изо льда, платья с пластиковыми чехлами из химчистки — Маржела восхищал мир моды 80-х и продолжает делать это в фильме."Бэнкси от моды", никогда не показывавший лицо на публике, не изменил себе. Зритель слышит его голос, видит его руки, рисунки, черновики."Мне пришлось работать при условии, что Мартан Маржела не покажет лица, — объяснил режиссер Райнер Хольцемер. — Но для меня это не имело значения. Его руки, движения и любовь, которую он вкладывает во все свои творения, заставляют нас чувствовать его постоянное присутствие в кадре".В фильме показано, как дизайнер из ассистента Жан-Поля Готье стал креативным директором Hermes, создал собственный бренд и работал над провокационными коллекциями."Мне не нравится мысль быть знаменитостью. Анонимность очень важна для меня. Я всегда хотел, чтобы мое имя было связано с созданным мной продуктом, а не моим лицом", — говорит Маржела.И после просмотра картины понимаешь, что ему это удалось. Рок, триллер и природаВ прокате "Культовые тусовщики", байопик про менеджера легендарной группы Oasis и создателя знаменитого лейбла Creation Records Алана МакГи. Именно он открыл ставшие культовыми группы My Bloody Valentine, Primal Scream, The Jesus and Mary Chain. Картина расскажет о раннем детстве Алана, его переезде в Лондон, основании лейбла и поиске музыкантов.Фильм бодрый и энергичный, прямо как треки групп, которые МакГи продвигал. К тому же продюсер — оскароносный Дэнни Бойл, сценарист — автор романа "На игле" Ирвин Уэлш.Вообще, в кинотеатрах перед праздниками прокатчики решили показать все, что не дошло до широкого экрана за последние пару лет.Это и триллер "Хозяин" с Николасом Кейджем о противостоянии морпеха и простого работяги. И "Ночная прогулка" с Микки Рурком и Эриком Робертсом — о любви американца-атеиста и арабской девушки.Ну а Константин Хабенский и Чулпан Хаматова озвучили историю "Байкал. Удивительные приключения Юмы" про путешествие маленькой очаровательной нерпы.
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что посмотреть , кино и сериалы, ирвин уэлш, николас кейдж, oasis, робертс эрик, чулпан хаматова, константин хабенский, лондон, джеймс бонд, жан-поль готье, пирс броснан, квентин тарантино, hermes

Броснан, западная мода и красные партизаны. Что идет в кино

08:00 10.06.2021 (обновлено: 08:09 10.06.2021)
 
© Экспонента ФильмКадр из фильма "Ограбление по-джентльменски"
Кадр из фильма Ограбление по-джентльменски
© Экспонента Фильм
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Боевик, притча о советских солдатах, история таинственного дизайнера и байопик про первооткрывателя британских рокеров — в кино на этой неделе. На экране появятся Пирс Броснан, Тим Рот, Мартан Маржела, Юра Борисов. О самых интересных новинках — в материале РИА Новости.

В стиле Тарантино

"Красный призрак" — наверное, первый российский экшен про супергероев — партизан Великой Отечественной войны в стиле Квентина Тарантино или Гая Ричи.
© Планета ИнформКадр из фильма "Красный призрак"
Кадр из фильма Красный призрак
© Планета Информ
Кадр из фильма "Красный призрак"
Действие происходит зимой 1941 года. Небольшой отряд советских солдат располагается в заброшенной деревне, рядом с которой оказывается немецкое подразделение. Выясняется, что те ищут таинственного Красного Призрака — снайпера, возникающего из ниоткуда и в одиночку истребляющего врагов. Слухи об этом сверхчеловеке пугают немцев, и они хотят его поймать.
Из фильма получилась, с одной стороны, притча, а с другой — фантастический экшен под неожиданный саундтрек. Классические военные истории про "наших" и "врагов" приобретают мистический флер, разбавляются едкими шутками и заставляют по-новому взглянуть на этот жанр.
Чтобы сделать героев "настоящими людьми", авторы перед съемками много общались с ветеранами, слушали их военные истории.

"В этих историях — все как у Тарантино: жестоко и смешно. Часть реальных сюжетов мы включили в фильм", — говорит режиссер Андрей Богатырев.

И здесь виден отчасти фольклорный мотив: в картине показывают, как образ советского солдата стал нарицательным.
А еще "Красный призрак" — это своеобразное новое прочтение жанра вестерн с отсылками к отечественным кинолентам, ирония над персонажами и трогательный гимн русскому характеру.
© Планета ИнформКадр из фильма "Красный призрак"
Кадр из фильма Красный призрак
1 из 4
Кадр из фильма "Красный призрак"
© Планета Информ
© Планета ИнформКадр из фильма "Красный призрак"
Кадр из фильма Красный призрак
2 из 4
Кадр из фильма "Красный призрак"
© Планета Информ
© Планета ИнформКадр из фильма "Красный призрак"
Кадр из фильма Красный призрак
3 из 4
Кадр из фильма "Красный призрак"
© Планета Информ
© Планета ИнформКадр из фильма "Красный призрак"
Кадр из фильма Красный призрак
4 из 4
Кадр из фильма "Красный призрак"
© Планета Информ
1 из 4
Кадр из фильма "Красный призрак"
© Планета Информ
2 из 4
Кадр из фильма "Красный призрак"
© Планета Информ
3 из 4
Кадр из фильма "Красный призрак"
© Планета Информ
4 из 4
Кадр из фильма "Красный призрак"
© Планета Информ
Главные роли исполнили Юра Борисов, Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Михаил Горевой, Вольфганг Черни.

Броснан, Пирс Броснан

Лавры Джеймса Бонда не дают покоя Пирсу Броснану. В картине "Ограбление по-джентльменски" он вновь доказывает, что в боевиках ему нет равных.
По сути, это история про современных Робин Гудов. Объединение "Команда изгоев" грабит богатых и отдает деньги бедным. К ним присоединяется самый известный вор в мире Ричард Пейс (Броснан), только что сбежавший из тюрьмы.
© Экспонента ФильмКадр из фильма "Ограбление по-джентльменски"
Кадр из фильма Ограбление по-джентльменски
© Экспонента Фильм
Кадр из фильма "Ограбление по-джентльменски"
Все вместе планируют прикарманить крупнейшее хранилище золотых слитков. Интрига в том, что его владелец Уорнер Шольц (Тим Рот) занимается незаконными делами, а по совместительству мечтает о мести своему давнему врагу Ричарду Пейсу.
В фильме есть все главные атрибуты качественного экшена: погони (в пустыне), побег (из тюрьмы), роскошные локации, хорошо поставленные бои, перестрелки и мощные взрывы.
© Экспонента ФильмКадр из фильма "Ограбление по-джентльменски"
Кадр из фильма Ограбление по-джентльменски
© Экспонента Фильм
Кадр из фильма "Ограбление по-джентльменски"
Режиссеру Ренни Харлину (он, кстати, специализируется на хоррорах и работал над жутким "Перевалом Дятлова" 2013 года) удалось органично смешать жанры боевика и комедии.
Но этот фильм в том числе и о семье. Главный герой Ричард налаживает отношения с дочерью и учится доверять людям. Хотя в жизни Броснан умеет это делать: когда из-за непогоды съемки перенесли из пустыни в отель, все номера люкс оказались заняты, и главная звезда позвал коллег к себе.

"Пирс был так добр, что пригласил нас провести съемки в его собственном номере, и, когда мы ввалились к нему в шесть утра, он сделал кофе для всей команды. Вот такой он джентльмен и высокий профессионал", — вспоминает режиссер.

Таким же получился и фильм: непредсказуемым, красивым и по-джентльменски стильным.

Самый таинственный кутюрье

© ПионерКадр из фильма "Маржела: своими словами"
Кадр из фильма Маржела: своими словами
© Пионер
Кадр из фильма "Маржела: своими словами"
Заглянуть за кулисы моды всегда интересно. А если речь о том, как творит знаменитый дизайнер, то этот "инсайд" становится уникальным раритетом. В картине "Маржела: своими словами" скрытный бельгийский кутюрье отвечает на вопросы о себе и работе.
Свитеры из носков, топы из пластиковых пакетов для продуктов, колье изо льда, платья с пластиковыми чехлами из химчистки — Маржела восхищал мир моды 80-х и продолжает делать это в фильме.
"Бэнкси от моды", никогда не показывавший лицо на публике, не изменил себе. Зритель слышит его голос, видит его руки, рисунки, черновики.
© ПионерКадр из фильма "Маржела: своими словами"
Кадр из фильма Маржела: своими словами
© Пионер
Кадр из фильма "Маржела: своими словами"
"Мне пришлось работать при условии, что Мартан Маржела не покажет лица, — объяснил режиссер Райнер Хольцемер. — Но для меня это не имело значения. Его руки, движения и любовь, которую он вкладывает во все свои творения, заставляют нас чувствовать его постоянное присутствие в кадре".
В фильме показано, как дизайнер из ассистента Жан-Поля Готье стал креативным директором Hermes, создал собственный бренд и работал над провокационными коллекциями.
© ПионерКадр из фильма "Маржела: своими словами"
Кадр из фильма Маржела: своими словами
1 из 2
Кадр из фильма "Маржела: своими словами"
© Пионер
© Пионер

Сцена из фильма "Маржела: своими словами"

Кадр из фильма Маржела: своими словами
2 из 2

Сцена из фильма "Маржела: своими словами"

© Пионер
1 из 2
Кадр из фильма "Маржела: своими словами"
© Пионер
2 из 2

Сцена из фильма "Маржела: своими словами"

© Пионер
"Мне не нравится мысль быть знаменитостью. Анонимность очень важна для меня. Я всегда хотел, чтобы мое имя было связано с созданным мной продуктом, а не моим лицом", — говорит Маржела.
И после просмотра картины понимаешь, что ему это удалось.

Рок, триллер и природа

© Планета ИнформКадр из фильма "Культовые тусовщики"
Кадр из фильма Культовые тусовщики
1 из 3
Кадр из фильма "Культовые тусовщики"
© Планета Информ
© Фото : Планета Информ

Сцена из фильма "Культовые тусовщики"

Кадр из фильма Культовые тусовщики
2 из 3

Сцена из фильма "Культовые тусовщики"

© Фото : Планета Информ
© Фото : Планета Информ

Фрагмент фильма "Культовые тусовщики"

Кадр из фильма Культовые тусовщики
3 из 3

Фрагмент фильма "Культовые тусовщики"

© Фото : Планета Информ
1 из 3
Кадр из фильма "Культовые тусовщики"
© Планета Информ
2 из 3

Сцена из фильма "Культовые тусовщики"

© Фото : Планета Информ
3 из 3

Фрагмент фильма "Культовые тусовщики"

© Фото : Планета Информ
В прокате "Культовые тусовщики", байопик про менеджера легендарной группы Oasis и создателя знаменитого лейбла Creation Records Алана МакГи. Именно он открыл ставшие культовыми группы My Bloody Valentine, Primal Scream, The Jesus and Mary Chain. Картина расскажет о раннем детстве Алана, его переезде в Лондон, основании лейбла и поиске музыкантов.
Фильм бодрый и энергичный, прямо как треки групп, которые МакГи продвигал. К тому же продюсер — оскароносный Дэнни Бойл, сценарист — автор романа "На игле" Ирвин Уэлш.
© VMI Worldwide (2019)

Кейдж в фильме "Хозяин"

Кадр из фильма Хозяин
1 из 3

Кейдж в фильме "Хозяин"

© VMI Worldwide (2019)
© Lena River productions (2019)

Рурк в фильме "Ночная прогулка"

Кадр из фильма Ночная прогулка
2 из 3

Рурк в фильме "Ночная прогулка"

© Lena River productions (2019)
© Modern Age Productions (2020)Кадр из фильма "Байкал. Удивительные приключения Юмы"
Кадр из фильма Байкал. Удивительные приключения Юмы
3 из 3
Кадр из фильма "Байкал. Удивительные приключения Юмы"
© Modern Age Productions (2020)
1 из 3

Кейдж в фильме "Хозяин"

© VMI Worldwide (2019)
2 из 3

Рурк в фильме "Ночная прогулка"

© Lena River productions (2019)
3 из 3
Кадр из фильма "Байкал. Удивительные приключения Юмы"
© Modern Age Productions (2020)
Вообще, в кинотеатрах перед праздниками прокатчики решили показать все, что не дошло до широкого экрана за последние пару лет.
Это и триллер "Хозяин" с Николасом Кейджем о противостоянии морпеха и простого работяги. И "Ночная прогулка" с Микки Рурком и Эриком Робертсом — о любви американца-атеиста и арабской девушки.
Ну а Константин Хабенский и Чулпан Хаматова озвучили историю "Байкал. Удивительные приключения Юмы" про путешествие маленькой очаровательной нерпы.
Кадр из фильма Мейнстрим
3 июня, 08:00Культура
Папа Германики, внучка Копполы и Круэлла. Что нового идет в кино
 
Культурачто посмотретьКино и сериалыИрвин УэлшНиколас КейджOasisРобертс ЭрикЧулпан ХаматоваКонстантин ХабенскийЛондонДжеймс БондЖан-Поль ГотьеПирс БроснанКвентин ТарантиноHermes
 
 
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