https://ria.ru/20210610/khodchenkova-1736454566.html

Светлана Ходченкова раскрыла секрет своей стройности

Светлана Ходченкова раскрыла секрет своей стройности - РИА Новости, 10.06.2021

Светлана Ходченкова раскрыла секрет своей стройности

Светлана Ходченкова раскрыла секрет своей стройности. Как она поддерживает себя в форме, актриса рассказала в интервью журналу OK! РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:08

2021-06-10T14:08

2021-06-10T14:08

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Светлана Ходченкова раскрыла секрет своей стройности. Как она поддерживает себя в форме, актриса рассказала в интервью журналу OK!Актриса считает, что во время тренировок сжигается "огромное количество энергии", и поэтому она за свою фигуру не переживает. Ходченкова отметила, что занятия ей нравятся. Она уверена, что "нашла свой вид спорта". Тренировки сказываются не только на ее внешнем виде, но и на самочувствии. Акробатика на пилоне настолько ей подошла по духу, признается актриса, что она готова просыпаться в девять утра, чтобы отправиться в спортзал. Ходченкова также поделилась, что пока ни разу не столкнулась с тем, чтобы у нее не было настроения заниматься. Светлана Ходченкова стала известна благодаря главной роли в фильме Станислава Говорухина "Благословите женщину". В 2013 году в прокат вышел блокбастер "Росомаха: Бессмертный", в котором актриса сыграла доктора Викторию Грин (Гадюка).

https://ria.ru/20210608/bochkareva-1736045602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, светлана ходченкова