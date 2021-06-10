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Светлана Ходченкова раскрыла секрет своей стройности
Светлана Ходченкова раскрыла секрет своей стройности - РИА Новости, 10.06.2021
Светлана Ходченкова раскрыла секрет своей стройности
Светлана Ходченкова раскрыла секрет своей стройности. Как она поддерживает себя в форме, актриса рассказала в интервью журналу OK! РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:08
2021-06-10T14:08
2021-06-10T14:08
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Светлана Ходченкова раскрыла секрет своей стройности. Как она поддерживает себя в форме, актриса рассказала в интервью журналу OK!Актриса считает, что во время тренировок сжигается "огромное количество энергии", и поэтому она за свою фигуру не переживает. Ходченкова отметила, что занятия ей нравятся. Она уверена, что "нашла свой вид спорта". Тренировки сказываются не только на ее внешнем виде, но и на самочувствии. Акробатика на пилоне настолько ей подошла по духу, признается актриса, что она готова просыпаться в девять утра, чтобы отправиться в спортзал. Ходченкова также поделилась, что пока ни разу не столкнулась с тем, чтобы у нее не было настроения заниматься. Светлана Ходченкова стала известна благодаря главной роли в фильме Станислава Говорухина "Благословите женщину". В 2013 году в прокат вышел блокбастер "Росомаха: Бессмертный", в котором актриса сыграла доктора Викторию Грин (Гадюка).
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, светлана ходченкова
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Светлана Ходченкова раскрыла секрет своей стройности. Как она поддерживает себя в форме, актриса рассказала
в интервью журналу OK!
"Я занимаюсь воздушной акробатикой на пилоне", — говорит Ходченкова.
Актриса считает, что во время тренировок сжигается "огромное количество энергии", и поэтому она за свою фигуру не переживает.
Ходченкова отметила, что занятия ей нравятся. Она уверена, что "нашла свой вид спорта". Тренировки сказываются не только на ее внешнем виде, но и на самочувствии. Акробатика на пилоне настолько ей подошла по духу, признается актриса, что она готова просыпаться в девять утра, чтобы отправиться в спортзал. Ходченкова также поделилась, что пока ни разу не столкнулась с тем, чтобы у нее не было настроения заниматься.
Светлана Ходченкова стала известна благодаря главной роли в фильме Станислава Говорухина "Благословите женщину". В 2013 году в прокат вышел блокбастер "Росомаха: Бессмертный", в котором актриса сыграла доктора Викторию Грин (Гадюка).