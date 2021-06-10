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Туризм
https://ria.ru/20210610/keshbek-1736475839.html
За две недели детского кешбэка было куплено 100 тысяч путевок
За две недели детского кешбэка было куплено 100 тысяч путевок - РИА Новости, 10.06.2021
За две недели детского кешбэка было куплено 100 тысяч путевок
Российские родители за две недели работы программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря купили более 100 тысяч путевок на сумму около трех... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T18:00
2021-06-10T18:00
туризм
россия
зарина догузова
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новости - туризм
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские родители за две недели работы программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря купили более 100 тысяч путевок на сумму около трех миллиардов рублей, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."За две недели с момента старта (программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря — прим. ред.) уже куплено более 100 тысяч путевок на общую сумму около трех миллиардов рублей. Родителям уже вернулось около 1,3 миллиарда рублей в виде кешбэка. Напомню, что деньги в рамках основной программы возвращаются автоматически в течении максимум пяти дней после покупки", — сказала Догузова.Правительство РФ в четверг выделило 4,5 миллиарда рублей на возврат половины стоимости путевки в детские лагеря для тех граждан, которые купили их до начала программы детского кешбэка, то есть до 25 мая. "Разработан специальный механизм, чтобы все, кто приобрел путевки на это лето, гарантированно смогли вернуть деньги. Родители смогут подать заявление на портале госуслуг с 15 июня по 20 октября", — добавила глава Ростуризма.Догузова отметила, что подать заявление можно только после того, как ребенок вернется из лагеря. Родители на портале госуслуг смогут отслеживать статус рассмотрения заявления и, по словам главы ведомства, деньги им будут возвращаться только после того, как данные будут проверены."Базовые условия такие же, как и в программе детского кешбэка — на карту "Мир" заявителя вернется 50 процентов от стоимости путевки, максимум — 20 тысяч рублей. Количество летних смен на одну семью, за которые можно будет получить возврат, не ограничено. Многодетные семьи смогут получить возврат за каждого ребенка, который отдохнул в лагере", — добавила глава Ростуризма.Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала 25 мая, приобрести поездку можно до 31 августа, а вернуться из лагеря — вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50 процентов стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.
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россия, зарина догузова, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

За две недели детского кешбэка было куплено 100 тысяч путевок

18:00 10.06.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПодростки с вещами перед заездом в лагерь "Артек" в Симферополе
Подростки с вещами перед заездом в лагерь Артек в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские родители за две недели работы программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря купили более 100 тысяч путевок на сумму около трех миллиардов рублей, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
"За две недели с момента старта (программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря — прим. ред.) уже куплено более 100 тысяч путевок на общую сумму около трех миллиардов рублей. Родителям уже вернулось около 1,3 миллиарда рублей в виде кешбэка. Напомню, что деньги в рамках основной программы возвращаются автоматически в течении максимум пяти дней после покупки", — сказала Догузова.
Правительство РФ в четверг выделило 4,5 миллиарда рублей на возврат половины стоимости путевки в детские лагеря для тех граждан, которые купили их до начала программы детского кешбэка, то есть до 25 мая. "Разработан специальный механизм, чтобы все, кто приобрел путевки на это лето, гарантированно смогли вернуть деньги. Родители смогут подать заявление на портале госуслуг с 15 июня по 20 октября", — добавила глава Ростуризма.
Догузова отметила, что подать заявление можно только после того, как ребенок вернется из лагеря. Родители на портале госуслуг смогут отслеживать статус рассмотрения заявления и, по словам главы ведомства, деньги им будут возвращаться только после того, как данные будут проверены.
"Базовые условия такие же, как и в программе детского кешбэка — на карту "Мир" заявителя вернется 50 процентов от стоимости путевки, максимум — 20 тысяч рублей. Количество летних смен на одну семью, за которые можно будет получить возврат, не ограничено. Многодетные семьи смогут получить возврат за каждого ребенка, который отдохнул в лагере", — добавила глава Ростуризма.
Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала 25 мая, приобрести поездку можно до 31 августа, а вернуться из лагеря — вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50 процентов стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.
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