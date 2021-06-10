https://ria.ru/20210610/iznasilovanie-1736523168.html

В Москве мужчина изнасиловал двух студенток

В Москве мужчина изнасиловал двух студенток - РИА Новости, 10.06.2021

В Москве мужчина изнасиловал двух студенток

Уголовное дело возбуждено по факту изнасилования двух жительниц столицы в Москве, оно произошло накануне вечером, неизвестный угрожал потерпевшим ножом,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T18:34

2021-06-10T18:34

2021-06-10T23:41

россия

юлия иванова

ргсу

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту изнасилования двух жительниц столицы в Москве, оно произошло накануне вечером, неизвестный угрожал потерпевшим ножом, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 131 УК России ("Изнасилование, соединенное с угрозой убийством"). По данным следствия, вечером 9 июня 2021 года неустановленное следствием лицо, находясь в лесном массиве на пересечении Пермской и Лосиноостровской улиц в городе Москве, угрожая предметом, похожим на нож, совершило изнасилование двух жительниц столицы", — сказала Иванова, уточнив, что после содеянного злоумышленник скрылся.Помимо этого, добавила она, следователями организовано проведение доследственной проверки по факту покушения на изнасилование, произошедшего 10 июня в том же лесном массиве.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал подробности происшествия: по его словам, жертвами насильника стали две студентки Российского государственного социального университета, а сам случай произошел в парке "Лосиный остров". Злоумышленником оказался неизвестный азиатской внешности."Вечером 9 июня неизвестный поочередно изнасиловал двух девушек, студенток РГСУ, на территории парка "Лосиный остров". Неизвестный был одет в белую футболку, черные брюки и кроссовки, азиатской внешности. Противоправные действия совершил под угрозой ножа, после скрылся", — сказал собеседник агентства.Пострадавшие девушки — студентки второго и третьего курса РГСУ, они написали заявление в правоохранительные органы, уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210608/metro-1736141951.html

https://ria.ru/20210608/podrostok-1736107030.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, ргсу, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия