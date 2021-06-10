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В Москве мужчина изнасиловал двух студенток
В Москве мужчина изнасиловал двух студенток - РИА Новости, 10.06.2021
В Москве мужчина изнасиловал двух студенток
Уголовное дело возбуждено по факту изнасилования двух жительниц столицы в Москве, оно произошло накануне вечером, неизвестный угрожал потерпевшим ножом,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T18:34
2021-06-10T23:41
россия
юлия иванова
ргсу
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту изнасилования двух жительниц столицы в Москве, оно произошло накануне вечером, неизвестный угрожал потерпевшим ножом, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 131 УК России ("Изнасилование, соединенное с угрозой убийством"). По данным следствия, вечером 9 июня 2021 года неустановленное следствием лицо, находясь в лесном массиве на пересечении Пермской и Лосиноостровской улиц в городе Москве, угрожая предметом, похожим на нож, совершило изнасилование двух жительниц столицы", — сказала Иванова, уточнив, что после содеянного злоумышленник скрылся.Помимо этого, добавила она, следователями организовано проведение доследственной проверки по факту покушения на изнасилование, произошедшего 10 июня в том же лесном массиве.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал подробности происшествия: по его словам, жертвами насильника стали две студентки Российского государственного социального университета, а сам случай произошел в парке "Лосиный остров". Злоумышленником оказался неизвестный азиатской внешности."Вечером 9 июня неизвестный поочередно изнасиловал двух девушек, студенток РГСУ, на территории парка "Лосиный остров". Неизвестный был одет в белую футболку, черные брюки и кроссовки, азиатской внешности. Противоправные действия совершил под угрозой ножа, после скрылся", — сказал собеседник агентства.Пострадавшие девушки — студентки второго и третьего курса РГСУ, они написали заявление в правоохранительные органы, уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210608/metro-1736141951.html
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россия, юлия иванова, ргсу, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
В Москве мужчина изнасиловал двух студенток
18:34 10.06.2021 (обновлено: 23:41 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело после изнасилования двух студенток в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту изнасилования двух жительниц столицы в Москве, оно произошло накануне вечером, неизвестный угрожал потерпевшим ножом, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 131 УК России ("Изнасилование, соединенное с угрозой убийством"). По данным следствия, вечером 9 июня 2021 года неустановленное следствием лицо, находясь в лесном массиве на пересечении Пермской и Лосиноостровской улиц в городе Москве, угрожая предметом, похожим на нож, совершило изнасилование двух жительниц столицы", — сказала Иванова, уточнив, что после содеянного злоумышленник скрылся.
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Помимо этого, добавила она, следователями организовано проведение доследственной проверки по факту покушения на изнасилование, произошедшего 10 июня в том же лесном массиве.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал подробности происшествия: по его словам, жертвами насильника стали две студентки Российского государственного социального университета, а сам случай произошел в парке "Лосиный остров". Злоумышленником оказался неизвестный азиатской внешности.
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"Вечером 9 июня неизвестный поочередно изнасиловал двух девушек, студенток РГСУ, на территории парка "Лосиный остров". Неизвестный был одет в белую футболку, черные брюки и кроссовки, азиатской внешности. Противоправные действия совершил под угрозой ножа, после скрылся", — сказал собеседник агентства.
Пострадавшие девушки — студентки второго и третьего курса РГСУ, они написали заявление в правоохранительные органы, уточнил собеседник агентства.
 
РоссияЮлия ИвановаРГСУСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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